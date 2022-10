von (pm/jeg)

Neun Tage lang, vom 29. Oktober bis zum 6. November laden die rund 70.000 Quadratmeter der offerta 2022 zum Entdecken und Staunen ein. Die 550 Ausstellenden präsentieren den Besuchern dabei Inhalte zum Thema Freizeit, Bauen und Lifestyle.

Bald geht es los

Derzeit werde bereits fleißig an den Ständen gebaut, damit bis zur Eröffnung auch alles bereit sei, erklären die Veranstalter. Neben klassischen Infoständen erwartet die Besucher eine Vielzahl von Unterhaltungsangeboten und Mitmachgelegenheiten.

Bild: Karlsruher Messe- und Kongress GmbH

Unter anderem stünde der Biergarten im Atrium, das Freigelände mit dem großen Fahrradparcours, Hüpfburgen und zahlreiche weitere Aktionen bereit, wie die die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH in einer Mitteilung an die Presse berichtet.

Ein Blick in die Geschichte

"Gerade in diesem Jahr, wollen wir zeigen, wofür die offerta im Jahr 2022 steht: Wie weit wir gekommen sind, welche konzeptionelle Entwicklung wir gemacht haben und wie aus Tradition und Innovation eine Einkaufs- und Erlebnismesse wurde", so die Veranstalter. Aus diesem Grund soll in allen Messehallen und Erlebniswelten immer wieder an vergangene Ausgaben der offerta und historische Ereignisse in Karlsruhe erinnert werden.

Bild: Thomas Riedel

Wer nicht persönlich auf dem Messegelände zugegen sei, der könne digital mitfeiern. Dazu laden die Veranstalter ein, in den sozialen Netzwerken die persönlichen Erlebnisse und Bilder mit der offerta zu teilen - und so die eigene Geschichte auf einer gemeinsamen Bilderwand festhalten.

Freier Eintritt für "Geburtstagskinder"

Als Geburtstagskind lade die offerta alle im Jahr 1972 Geborenen zu einem kostenfreien Messebesuch ein, inklusive der ganzen Familie. Feuerwehrleute werden am 1. November ebenfalls kostenfrei die Messe erkunden dürfen, so die Veranstalter - denn ihnen gebühre besonderer Dank.

(Symbolbild) | Bild: Thomas Riedel

Diese Geste erwidert der Kreisfeuerwehrverband, der in diesem Jahr auch zu Gast auf der offerta sein wird. Er ehrt die Messe Karlsruhe für ihre herausragende Unterstützung der Feuerwehren im Landkreis. Als Dank erhalte an diesem Tag jede Einsatzkraft der Blaulichtorganisationen in Uniform für sich und eine Begleitperson freien Eintritt, wie die Veranstalter erklären.