Ihr seid noch auf der Suche nach ein paar Tipps für Veranstaltungen im August in Karlsruhe? Manchmal ist es praktisch schon am Monatsbeginn zu wissen, was in den folgenden Wochen für Events anstehen. Deshalb stellt euch ka-news.de jeden Monat eine Übersicht zusammen. In diesem Artikel folgen die Veranstaltungen für den August.

Veranstaltungen August: Afterwork-Party in der Stadtmitte

Warum eigentlich immer auf das Wochenende warten, um Party zu machen? In der Stadtmitte könnt ihr bereits am Mittwoch auf der Afterwork-Party feiern. Ab 18 Uhr geht es los! Neben kühlen Getränken gibt es auch lecker Gegrilltes vom Grill Erhard.

Eintritt kostenlos

Adresse: Baumeisterstraße 3, 76137 Karlsruhe

Bild: Ann Buster

Termine Karls Afterwork in der Stadtmitte Karlsruhe

2. August

9. August

16. August

23. August

30. August

Veranstaltungen August: City-Flohmarkt

Spätestens die Sendung "Bares für Rares" hat gezeigt, dass der Müll des einen, der Schatz des anderen sein kann. Deshalb lohnt sich immer ein Spaziergang über einen Flohmarkt. Da kommt der City-Flohmarkt wie gerufen!

Bild: Guido Blum

Wann? 5. August von 7 bis 16 Uhr

Wo? auf dem Stephanplatz, direkt hinter der Postgalerie

Bild: mr/rp

Veranstaltungen im August: Karlsruhes Schätze -Wohlfühlorte mit dem Rad entdecken

Kennt ihr eigentlich Karlsruhe? Also so richtig? Wenn nicht, wie wäre es dann mal mit einer Tour durch die Fächerstadt? Allerdings können dem Besucher bei einer klassischen Bustour viele schöne Plätze entgehen. Daher solltet ihr mal eine Fahrradtour ausprobieren.

Termin Karlsruhes Schätze

5. August von 10 bis 13 Uhr

Startpunkt: Karl-Friedrich-Denkmal auf dem Schlossplatz

Hier am Karl-Friedrich-Denkmal startet die Fahrradtour "Karlsruher Schätze" | Bild: Theresa Thiem

Programm Karlsruhes Schätze

Mögliche Stopps:

Otto-Dullenkopf-Park

das Rheinufer

das Albufer

der Haydnplatz

Gemeinsam mit der Gästeführerin sprechen die Teilnehmer auch ab, an welchem Zwischenspot das Picknick abgehalten wird. Dazu sollten die Besucher sich ihr eigenes Picknick mitbringen. Außerdem empfehlen die Veranstalter, das Tragen eines Helms.

Tickets Karlsruhes Schätze

pro Person: 17,90 Euro

Der Preis für die Fahrradtour wird direkt bei der Veranstalterin bezahlt, ihr müsst im Vorfeld jedoch die Teilnahme buchen. Die Tour findet statt, wenn sich mindestens 10 Personen angemeldet haben. Wenn ihr direkt so viele Menschen mitbringt, könnt ihr auch eine Privattour buchen.

Veranstaltungen August: Wein-Tasting in der eigenen Wohnung

Ihr würdet gerne an einem Wein-Tasting teilnehmen, wisst aber nie, wie ihr danach heimkommt? Am 11. August könnt ihr das Tasting einfach zu euch nach Hause (oder zu einem Standort eurer Wahl zwischen Bühl und Karlsruhe) holen.

Wie wäre es einmal mit einer Weinprobe an einem Ort eurer Wahl? | Bild: Pixabay @ Pexels.com

Ablauf Dein Tasting Karlsruhe

Vorbereitung: ab 19 Uhr

Beginn der Verkostung: 19.30 Uhr

offizielles Ende: 22 Uhr

Paket Dein Tasting Karlsruhe

Ihr könnt zwischen den folgenden Getränkepaketen wählen. Davon gibt es jeweils 6 Proben.

Wein (Deutschland, Italien oder Spanien)

(Deutschland, Italien oder Spanien) Sekt & Co

& Whisky

Rum

Außerdem erhaltet ihr eine Auswahl an Snacks, die dem Thema entsprechend sind.

Antipasti

Tapas

Fingerfood

Preis Dein Tasting Karlsruhe

Ihr könnt ein Paket buchen, sobald ihr mindestens 6 Leute beisammen habt.

pro Person: 59 Euro

Veranstaltungen August: Rock am Wald

Schon seit 2002 findet auf dem Gelände des FC Alemannia Eggenstein das Festival Rock am Wald statt. Auch in diesem Jahr können sich Fans der Metal und Rockmusik auf das Event freuen.

Bild: Paolo Costanzo

Line Up Rock am Wald

Freitag, 11. August

Samstag, 12. August

Captain Support

SAD

John Diva & The Rockets of Love

Tickets Rock am Wald

Tickets für das Festival gibt es bei Reservix und bei ausgewählten Vorverkaufsstellen. Wenn ihr euch direkt das Festivalticket holt, das für beide Tage gültig ist, anstatt zwei einzelne Tickets, spart ihr ein bisschen Geld.

Festivalticket (gültig für den 11. und 12. August): ab 40 Euro

Ticket für Freitag, 11. August: ab 25 Euro

Ticket für Samstag,12. August: ab 25 Euro

Veranstaltungen August: Schlosslichtspiele 2023

Zum 9. Mal wird die Fassade des Barockschlosses in Karlsruhe vom 16. August bis zum 17. September mit den bunten Licht- und Musikshows angestrahlt. Das Motto in diesem Jahr lautet: "Hoffnungshorizonte. Dawn of Devices".

2015 fanden die Schlosslichtspiele zum 1. Mal statt, zum Jubiläum des 300. Geburtstag der Stadt Karlsruhe.

Der Eintritt zu den Schlosslichtspielen 2023 ist kostenlos.

Auch in diesem Jahr, wird es wieder bunt, kreativ und musikalisch. | Bild: Paul Needham

Die Künstler bei den Schlosslichtspielen 2023

Im Rahmen des BBBank-Awards 2023 suchte die Jury aus 76 Bewerbungen die diesjährigen Künstler heraus. Auf den ersten Platz schaffte es die indonesische Künstlergruppe "The Fox. The Folks". Ihr Programm trägt den Namen "BHINNEKA EXPRESS". Die Silbermedaille ging an "Overlapping-Studio_Simone Serlenga", einem in Berlin lebenden Italiener. Der geteilte dritte Platz ging an die Künstlerin Sínoca aus Spanien und an ein Karlsruher Kollektiv.

Veranstaltungen August: Lichterfest im Karlsruher Zoo

Bereits zum 48. Mal wird der zoologische Garten in Karlsruhe am 18. und am 19. August in bunten Farben und Lichtern erstrahlen.

Bild: ka-news

Programm Lichterfest im zoologischen Garten

Ab 15 Uhr gibt es im Zoo ein abwechslungsreiches Nachmittagsprogramm. Auf der Seebühne treten unterschiedliche Livemusiker auf.

Ab 19 Uhr erstrahlt der zoologische Garten dann in unzähligen Kerzen, LEDs, Lampions und anderen Leuchtmitteln. Von den Gondoletta-Booten aus könnt ihr leuchtende Delfine, Tempel, Pfauen, Drachen und viele weitere leuchtende Motive sehen.

Ein Highlight ist auch der illuminierte Mississippidampfer im Stadtgartensee. Für das leibliche Wohl ist durch viele Essstände gesorgt.

Tickets Lichterfest im Zoo Karlsruhe

Die Tickets gibt es mit einem Beitrag zum Artenschutz in Höhe von 1 Euro und ohne. Das bleibt euch überlassen.

Erwachsene (inklusive Artenschutz): 13 Euro

Erwachsene (ohne Artenschutz): 12 Euro

Ermäßigte (inklusive Artenschutz): 11 Euro

Ermäßigte (ohne Artenschutz): 10 Euro

Kinder: 5,50 Euro

Kleingruppenkarte A (2 Erwachsene und bis zu 4 kostenpflichtige Kinder, ohne Artenschutz): 30,50 Euro

Kleingruppenkarte B (1 Erwachsener und bis zu 4 kostenpflichtige Kinder, inklusive Artenschutz): 21,50 Euro

Kleingruppenkarte B (1 Erwachsener und bis zu 4 kostenpflichtige Kinder, ohne Artenschutz): 20,50 Euro

Die Eintrittspreise sind die gleichen Preise wie an normalen Öffnungstagen. Allerdings haben die Jahreskarten am 18. und am 19. August keine Gültigkeit.

Ihr bekommt die Tickets in der eTicket@KA App und in der Desktopversion. Außerdem könnt ihr die Tickets seit dem 1. Juli an den Zookassen kaufen.

Veranstaltungen August: Kerwe in Karlsruhe Neureut

Die Neureuter Kerwe ist eines der beliebtesten Stadtteilfeste von Karlsruhe. Verschiedene Fahrgeschäfte, ein breites Musikprogramm lockt die Besucher auf den Festplatz beim Adolf-Ehrmann-Bad. Am Montag gibt es das traditionelle Saueressen!

Neureuter Kerwe 2022 | Bild: Thomas Riedel

Die Neureuter Kerwe kostet keinen Eintritt

Wann? 18. August, ab 18 Uhr, bis 21. August 2023

18. August, ab 18 Uhr, bis 21. August 2023 Wo? Beim Adolf-Ehrmann-Bad

Veranstaltungen August: Bierbörse 2023 in Karlsruhe

Die Karlsruher Bierbörse öffnet zum 21. Mal ihre Tore - oder besser gesagt die unzähligen Zapfhähne. Vom 25. bis zum 27. August 2023 laden 60 Stände im Karlsruher Schlossgarten zum Bierfest ein.

Anfahrt Bierbörse 2023 Karlsruhe

Adresse: Innenstadt - Schlossgarten, Schlossplatz, 76131 Karlsruhe

Parken Bierbörse 2023 Karlsruhe

Unter der Veranstaltungsfläche befindet sich eine Tiefgarage mit mehreren hundert Parkplätzen.

Haltestelle Bierbörse 2023 Karlsruhe

Karlsruhe Marktplatz und dann Fußweg zum Schloss

Öffnungszeiten Bierbörse 2023 Karlsruhe

Freitag, 25. August: 15 bis 0 Uhr

Samstag, 26. August: 15 bis 1 Uhr

Sonntag, 27. August: 11 bis 21 Uhr

Programm Bierbörse 2023 Karlsruhe