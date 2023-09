Bereits seit Mitte April laufen die ersten Bauarbeiten des Karlsruher Projektes "Neugestaltung der Kaiserstraße" zwischen der Ritter- und Adlerstraße. Einen kleinen Vorgeschmack, wie der fertig Belag auf der Flaniermeile später mal aussehen soll, erhalten die Bürger am Marktplatz. Dort ist der Umbau auf einem kleinen Teilstück bereits abgeschlossen.

Die Neugestaltung der Kaiserstraße

Seit Anfang September wird die Kaiserstraße rechts und links des Marktplatzes neu gestaltet. Vor allem die Oberfläche, aber auch der Untergrund mit mehreren Leitungen sollen erneuert werden. Diese Bauphase ist bis September 2023 geplant. Bis voraussichtlich Oktober 2025 soll die "Neugestaltung der Kaiserstraße" abgeschlossen sein.

Bild: Elena Sausen

Am Montag, 22. August, hat sich ka-news.de auf den Weg gemacht, um einige Passanten zur Kaiserstraße zu befragen. Dabei gehen die Meinungen auseinander.

"Der Markplatz ist ganz okay, der Rest lässt zu wünschen übrig"

Vielen gefällt die Kaiserstraße so wie sie jetzt ist nicht. Zum Beispiel ist der 62-jährige Andreas Bauer der Ansicht, dass die Kaiserstraße "zu wünschen übrig lässt." Mit der Zeit würden immer mehr Einzelhändler dauerhaft ihre Türen schließen, wodurch sich die Kaiserstraße zusätzlich verändere. Durch die Baustellen und Umgestaltung habe die "Innenstadt Schaden genommen", so Bauer. Seiner Meinung nach habe dabei vor allem die Kaiserstraße gelitten.

Für Andreas Bauer lässt die Kaiserstraße "zu wünschen übrig." | Bild: Lea Lange

Er würde auch eher in Ettlingen oder Stuttgart und nicht "extra nach Karlsruhe" fahren, um shoppen zu gehen. Grund hierfür sei unter anderem das fehlende Angebot des Einzelhandels. Zudem sei die Kaiserstraße wegen der Baustellen für Touristen "nicht attraktiv." Zum Thema Schienen scheint er sich bereits länger Gedanken zu machen: "Warum möchte man ein funktionierendes System austauschen?", fragt er sich.

Weniger Menschen auf der Kaiserstraße und Entlastung durch die Bahngleise

Die 70-jährige Elisabeth sagt: "Solange die Kaiserstraße nicht so bleibt wie jetzt", empfinde sie diese als schön gestaltet. Sie ist schon auf das Endergebnis gespannt und berichtet davon, dass die Kaiserstraße an diesem Tag von weniger Menschen besucht sei, wodurch für sie persönlich keine Anregungen zu einer Shoppingtour im Karlsruher Herzen in Frage kommt.

Die 70-jährige Elisabeth teilt ihre Gedanken zu Kaiserstraße | Bild: Lea Lange

Die Seniorin betrachtet den Ausbau der Bahnschienen mit einem zugleich lachenden und weinenden Auge. Sie befürchtet, dass die Bahnstrecken überlastet sein könnten, falls "der Tunnel mal nicht nutzbar ist." Die oberirdischen Schienen könnten somit für Entlastung sorgen und die Menschen trotzdem von A nach B bringen.

"Viele Läden sind geschlossen"

Während des Gespräches zwischen ka-news.de und der 53-jährigen Ariane fällt immer wieder der Satz: "Ich wünsche mir, dass Karlsruhe wieder so wird, wie es war." Nach der Arbeit gehe sie auf direktem Wege nach Hause, ohne sich länger auf der Kaiserstraße aufzuhalten und betont, dass sie "früher oft und gerne hier gewesen" sei.

Ariane sagt unter anderem: "Früher war ich oft und gerne hier." | Bild: Lea Lange

Durch die vielen leerstehenden Läden habe sich Fächerstadt zu einem "nicht mehr attraktiven Karlsruhe" gewandelt. So wie die Hauptverkaufsstraße aktuell aussieht, würde sie "als Touristin aus Karlsruhe flüchten".

Durch die Baustellen sei es zu laut und die "schönen alten Läden sind nicht mehr da", so die gebürtige Karlsruherin. Zum Ausbau der Bahnschienen kann sie nur eines sagen: "Ich war von Anfang an gegen die U-Strab und ich bin immer noch dagegen. Man hätte die Bahnschienen lassen können."

"Die Pläne an sich finde ich sehr schön"

Der 46-jährige Hundebesitzer Enrik Zeab findet, dass sich der Umbau "ein bisschen in die Länge zieht" und es tue ihm vor allem für die Geschäfte leid, die sich im Kampf um ihre Existenz befinden. "Die Pläne an sich finde ich sehr schön, den Zeitplan finde ich aber ein bisschen lang", sagt er.

Der 46-jährige Enrik Zeab äußert sich zum städtischen Projekt "Neugestaltung der Kaiserstraße" | Bild: Lea Lange

Außerdem dachte der 46-jährige, dass "die Bahnschienen bleiben würden, weil sie nicht gestört hätten, aber für eine reine Fußgängerzone wären sie vermutliche eine Unfallgefahr." So wie der Umbau geplant ist, sei es jedoch die klügere Entscheidung, die Bahnschienen herauszunehmen.

Mehr Grün für die Innenstadt

Bei einem sind sich alle befragten Passanten einig: Die Innenstadt braucht mehr Grün. "Ein bisschen mehr Grün würde die Stadt attraktiver machen" oder "es würde ein bisschen freundlicher wirken", sind die häufigsten Antworten, welche ka-news.de während den Gesprächen erhält.

Bild: Thomas Riedel

Einige Bürger sind der Ansicht, dass mehr Bäume oder Pflanzen zudem Schatten spenden würden und, dass der Sommer bei solchen Temperaturen angenehmer wäre.

"Die Kaiserstraße ist sehr schön"

Einen besonders positiven Eindruck hinterlässt die Kaiserstraße bei der 21-jährigen Reem aus Karlsruhe: "Ich bin täglich hier und finde die Kaiserstraße sehr schön."

Sie merkt an, dass vor allem durch die Wasserspiele auf dem Marktplatz einige Aktivitäten angeboten werden, es jedoch noch mehr solcher Angebote auf der Kaiserstraße geben sollte.