Jeder dritte Mann findet es in Ordnung, eine Frau zu schlagen – diese Aussage sorgt seit vergangener Woche in den Sozialen Medien und Berichterstattung für Entsetzen. Das Statement stammt von einer Befragung der Entwicklungsorganisation Plan International.

Ein reines Frauenprojekt

Ob diese Befragung wirklich repräsentativ ist, wird zwar bezweifelt. Dennoch geht das Thema auch Karlsruher Verein zum Schutz misshandelter Frauen und Kinder nicht vorbei. Der besteht mittlerweile seit 40 Jahren.

Anlässlich des Vereins-Jubiläums trafen sich am 15. Juni Gründerinnen, Mitarbeiterinnen und weitere zahlreiche engagierte Frauen zum gegenseitigen Austausch über das Thema.

Entstanden ist die Idee für den Verein bereits im Jahr 1979. Engagierte Frauen, darunter Gemeinderätinnen verschiedener Parteien sowie Ehrenamtliche der ökumenischen Telefonseelsorge hatten sich zusammengetan und ihr Vorhaben durchgesetzt. Seitdem besitzt Karlsruhe ein Frauenhaus und eine Frauenberatungsstelle.

Das 40-jährige Jubiläum des Vereins wurde in der Orgelfabrik gefeiert.

In diese Einrichtungen kann jede Frau, auch mit ihren Kindern, kommen, die sich in einer bedenklichen Situation befindet – ganz egal, ob dies sexuelle, körperliche oder psychische Gewalt ist, oder einfach nur ein ungutes Gefühl.

"Häusliche Gewalt geht uns alle etwas an"

"Damals dachten wir noch, die Probleme verschwinden durch unser Handeln. Doch wir haben schnell gemerkt, dass Gewalt an Frauen sich quer durch unsere gesamte Gesellschaft zieht, und das unabhängig vom sozialen Status oder finanziellen Verhältnissen. Das wird leider niemals aufhören. Daher ist es umso wichtiger, die Sache weiterhin präsent zu machen und ein Zeichen dagegenzusetzen.", so Vereinsvorsitzende Gabriele Schneider.

Die Vorsitzende des Vereins Gabriele Schneider bei der Eröffnungsrede.

"Im Jahr 2022 wurden bundesweit 147.000 Einsätze der Polizei im Zusammenhang mit Gewalt registriert", stellt Geschäftsführerin Ulrike Stihler dar. Hierbei bleibt auch Karlsruhe nicht verschont: Auf Anfrage der Redaktion vermerkt die Polizei Karlsruhe für das Jahr 2022 insgesamt 892 Fälle, die sich häuslicher Gewalt innerhalb der Fächerstadt zuordnen lassen, 82 Prozent der Opfer sind dabei weiblich.

Steigende Statistik

"Gemäß der Polizeilichen Kriminalstatistik ist häusliche Gewalt als Partnergewalt definiert", heißt es in der Antwort der Polizei. Darunter sei jegliche direkte physische oder psychische Einflussnahme innerhalb und außerhalb der eigenen vier Wände zu verstehen, auch in Beziehungen, die bereits aufgelöst worden seien.

"Im Fünf-Jahresvergleich lässt sich eine Steigerung feststellen", so das Polizeipräsidium weiter, "2018 wurden noch 685 Fälle registriert." Genaue Zahlen für 2023 können zwar noch nicht festgemacht werden, die Tendenz sei dem Beobachtungszeitraum von Januar bis Juni nach zu beurteilen jedoch weiterhin steigend.

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. | Bild: David Inderlied/dpa/Illustration

"Uns zugänglich sind außerdem Zahlen, aus der Clearingstelle, die wir uns mit dem Sozialdienst katholischer Frauen teilen. Die Mitarbeiterinnen der Erstintervention nehmen nach vorheriger Einwilligung der Betroffenen Kontakt mit diesen auf und bieten ihnen kostenfreie psychosoziale und rechtliche Beratung und proaktive Unterstützung an", erklärt Stihler weiter.

Die Weitergabe der Kontaktdaten erfolge zum Beispiel über die Polizei nach einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt, über Krankenhäuser oder andere Einrichtungen in Karlsruhe. Im Jahr 2022 sind 254 sogenannte Clearing-Fälle aufgelistet, die Zahl vermehrt sich im Verlauf der letzten Jahre stetig.

Kampf für Gleichberechtigung und gegen Tabu-Image

Die Dunkelziffer gehe geschätzt nahezu in das Zehnfache, da das Thema sehr schambehaftet ist. "Die Entscheidung, in ein Frauenhaus zu gehen, ist für die meisten Frauen und Mütter ein Tiefpunkt im Leben, die Zukunft erscheint aussichts- und hoffnungslos", erklärt Stihler im Gespräch mit ka-news.

Ulrike Stihler ist Geschäftsführerin des Vereins.

"Das war schon damals so, als es vor uns noch das Antoniusheim für schwangere Frauen in sozial schwierigen Verhältnissen gab", ergänzt Gisela Konrad-Vörhinger, eine der Gründungsfrauen: "Sie galten in der Gesellschaft als "gefallene Mädchen"."

Gegen dieses Tabuthema-Image möchte man kämpfen, denn die alleinige Schuld an häuslicher Gewalt trage der Täter selbst. Im Rechtssystem gab es zwar bereits Bewegungen in die richtige Richtung, wie das Verbot der Vergewaltigung in der Ehe 1997 oder die 2017 beschlossene Istanbul-Konvention, doch die Gesellschaft müsse noch weiter umdenken.

Frühe Prävention ist entscheidend

"Erste Warnsignale in Beziehungen können bereits Momente sein, in denen der Partner kontrollierend wird. Leider wird dies nicht als Kontrolle wahrgenommen. Wenn der Freund zum Beispiel nicht möchte, dass die Frau abends noch rausgeht, empfinden das viele eher noch als positiv, er mache sich ja Sorgen um seine Freundin."

"Hier muss man bereits im jungen Alter präventiv ansetzen und ein Bewusstsein über die Reflexion der eigenen Gefühle schaffen", fährt Stihler fort. Der Verein ist in engem Kontakt mit der Sozial- und Jugendbehörde, der Polizei und weiteren sozialen Einrichtungen. Er geht regelmäßig in Schulen und klärt Jugendliche auf.

Interviews mit den Gründungsfrauen, der Architektin des Frauenhauses und sonstigen Beteiligten.

Auch Krankenhäuser und Hebammenschulen werden besucht, das Gesundheitswesen sei nämlich ein wichtiges Glied dieser Angelegenheit. "Wir vermitteln nicht nur Wissen, sondern üben auch akute Situationen, wie Gespräche oder Handlungsoptionen", so Stihler.

Hellhörigkeit und Solidarität von Außenstehenden

"Um als Betroffene erst einmal zu realisieren, dass man sich in einem ungesunden oder sogar gefährlichem Partnerschaftsverhältnis befindet, braucht es oft die Ansprache von außerhalb. Häufig hat die Frau selbst nicht die Stärke oder die Einsicht zu sagen: Das tut mir nicht gut", sagt Stihler.

(Symbolbild) | Bild: dpa

Der Verein bietet daher auch für aufmerksame Mitmenschen eine Anlaufstelle, um sich Rat zu holen, wie sie mit der Person umgehen sollen. "Häufig reicht auch schon die Weitergabe einer Visitenkarte von uns - viele Frauen kamen schon auf Empfehlungen aus dem Umfeld zu uns", so Stihler.

Zum Schluss betont sie: "Wir sind für jede Frau, die zu uns kommt, ein Ort der Gewaltlosigkeit und Sicherheit, doch wir müssen es auch respektieren und akzeptieren, wenn die Frau aus irgendwelchen Gründen nichts an ihrer Situation ändert, auch wenn das häufig schwer mit anzusehen ist. Unser zentraler Grundsatz ist Hilfe zur Selbsthilfe, wir sind nie die Retter für andere."