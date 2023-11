Das Jahr neigt sich dem Ende zu, doch die Veranstaltungen in Karlsruhe reißen nicht ab! Darum gibt es neben unseren wöchentlichen Event-Tipps noch eine Event-Übersicht für den Folgemonat.

Weihnachtsmärkte und Adventsmärkte in Karlsruhe

Nicht nur der große Christkindlesmarkt lockt mit Glühwein, Kunsthandwerk und Schausteller-Buden. In den kleineren Stadtteilen Karlsruhes gibt es ebenfalls einige Märkte zu entdecken. Dazu zählt der kleine Christkindlesmarkt auf dem Schlaucherplatz und der Adventsmarkt in Rüppurr. Mehr Informationen zu Öffnungszeiten, dem genauen Datum et cetera gibt es in der ka-news.de Weihnachtsmarkt-Übersicht für den Karlsruher Stadtkreis.

Der Weihnachtsmarkt in Karlsruhe lockt jährlich viele Besucher. Aber auch andere Märkte haben ihren Reiz (Archivbild) | Bild: Thomas Riedel

Nicht interessant? Dann lohnt vielleicht ein Blick in unsere Übersicht zum Karlsruher Landkreis, zu den Weihnachtsmärkten in Baden-Baden und Rastatt. Einen Überblick über sämtliche Weihnachtsmärkte bei uns in der Region, liefert unser Weihnachtsmarkt-Sammler. Außerdem finden in Karlsruhe mehrere Weihnachtsaktionen statt. Hierzu folgt in Kürze ein extra Artikel!

8. Dezember: Mama geht tanzen!

Feiern gehen wäre mal wieder schön, aber die Clubs öffnen viel zu spät? Ein Problem, dass auch die Veranstalter von "Mama geht tanzen" erkannt haben. Von 20 bis 23 Uhr gehört die Tanzfläche allen Mamas, Papas, Großeltern und Frühaufstehern. Am Freitag, 8. Dezember, kommt das Event "Mama geht tanzen" auch nach Karlsruhe. Location ist der Club "en Vogue" in der Innenstadt. Musikalisch gibt es einen Mix aus 90er/200er/hip Hop und Charts auf die Ohren.

Eine "Mama geht tanzen"-Party. | Bild: "Mama geht tanzen"

Wann? 20 bis 23 Uhr

Wo? En Vogue, Blumenstraße 10, 76133 Karlsruhe

Eintritt: 12 Euro - online Tickets gibt es bald über der Webseite der Veranstaltung zu kaufen

8. und 9. Dezember: Kunst- und Designmarkt "Lametta"

Zum zwölften Mal findet im Tollhaus der alternative Weihnachtsmarkt in Karlsruhe statt. Über 50 Aussteller verkaufen dort ihre handgefertigten Produkte.

lametta Karlsruhe (Archivbild 2022) | Bild: Michael Hartmeier

Um eine gemütliche, stress- und gedrängefreie Atmosphäre sicherzustellen, präsentieren die Aussteller ihre Produkte im gesamten Tollhaus. Auf der Bühne des großen Saals wird es wieder den "Paletti-Markt" geben. Für Glühwein, Punsch und andere Leckereien wird ebenfalls gesorgt.

Wann? Freitag, 8. Dezember 15Uhr bis 22 Uhr Samstag, 9. Dezember 12 Uhr bis 20 Uhr

Freitag, 8. Dezember 15Uhr bis 22 Uhr Samstag, 9. Dezember 12 Uhr bis 20 Uhr Wo? Tollhaus Karlsruhe

Tollhaus Karlsruhe Eintritt: 5 Euro, Menschen unter 16 Jahren erhalten freien Eintritt

9. Dezember: Dornwälder Hexenweihnacht

Bild: Dornwaldhexen Durlach

Die Dornwaldhexen Durlach veranstalten in der Vorweihnachtszeit wieder die Dornwälder Hexenweihnacht. Mit Kinderpunsch für die Kleinen, Glühwein und Glühbier für die Großen kann man die kalte Jahreszeit genießen. Man munkelt, der Weihnachtsmann wolle auch vorbeikommen und kleine Geschenke verteilen.

Wann? Ab 13 Uhr

Ab 13 Uhr Wo? Steiermärker Str. 19, 76227 Karlsruhe

16. Dezember: Knock-Out-Festival

Knock-Out-Festival (Archivbild) | Bild: Hans-Joachim Of

Let's rock! In Karlsruhes Schwarzwaldhalle geben sich wieder auserlesene Rock und Metal-Künstler die Ehre und bringen die Bühne beim Knock-Out-Festival zum Beben. Wer genau? Phil Campbell and the Bastard Sons, Vandenberg, Gotthard und viele mehr!

Wann? Ab 17 Uhr, Einlass ab 15.30 Uhr

Ab 17 Uhr, Einlass ab 15.30 Uhr Wo? Schwarzmarkthalle Karlsruhe, Festplatz 5

Schwarzmarkthalle Karlsruhe, Festplatz 5 Tickets gibt's online ab 79 Euro

Christmas Party auf dem Turmberg

Nicht nur der "Winterzauber" bringt Gäste des Restaurants "Anders auf dem Turmberg" in besinnliche Stimmung. Einen Tag vor Heiligabend wird auch noch kräftig gefeiert. Denn die "Christmas Party" ist die vorletzte Open-Air-Party - abgesehen von Silvester. Für musikalische Unterhaltung sorgt der DJ Butch Voyage. Für das leibliche Wohl sorgt ein Foodtruck. Achtung: Dort funktioniert nur Kartenzahlung!

Turmberg (Archivbild) | Bild: Carmele | TMC Fotografie

Wer mitfeiern will, sollte schnell sein. Denn die Tickets sind limitiert.





Wann? Ab 17 Uhr

Ab 17 Uhr Wo? Anders auf dem Turmberg, Reichardtstraße 22, 76227 Karlsruhe

Anders auf dem Turmberg, Reichardtstraße 22, 76227 Karlsruhe Eintritt: 15 Euro

Veranstaltungen zu Silvester gibt es in Kürze auf ka-news.de!