Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews lösen schon seit über 40 Jahren mysteriöse Fälle und sind dabei doch immer Jugendliche aus der fiktiven US-Kleinstadt Rocky Beach geblieben. Die erste Hörspiel-Umsetzung erschien 1979 und hieß der "Superpapagei". Die Buchvorlage stammte noch von dem US-amerikanischen Autor Robert Arthur, der Die Drei Fragezeichen (offizielle Schreibweise "Die drei ???") erfand - oder besser gesagt das englischsprachige Original "The Three Investigators". Seit 1993 schreiben deutschsprachige Autoren die Bücher. In jedem Jahr gibt es mehrere Hörspiel-Umsetzungen.

Neben den regulären Hörspiel-Folgen von Die drei Fragezeichen gibt es auch verschiedene Specials. Und dann waren da noch die Jahre, in denen "Die drei ???" pausieren mussten und "DiE DR3i" übernahmen. Damit Sie den Überblick behalten, finden Sie hier die komplette Liste zu den Abenteuern der erfolgreichen Detektive.

Sie erfahren dabei auch zu jeder Folge von Die drei Fragezeichen, wann sie erschienen ist, und können die Geschichte der Hörspiel-Reihe damit nachverfolgen. Die Daten stammen von der offiziellen Seite des Hörbuch-Verlags Europa, der ein Label von Sony Music Entertainment ist. Los geht es mit den regulären Veröffentlichungen, gefolgt von den Specials und den Folgen von "DiE DR3i". Die Ableger "Die drei ??? Kids" und "Die drei !!!" werden nicht berücksichtigt.

Die drei Fragezeichen: Folgen als Liste

Folge 1: und der Superpapagei (12.10.1979)

Folge 2: und der Phantomsee (13.10.1979)

Folge 3: und der Karpatenhund (14.10.1979)

Folge 4: und die schwarze Katze (15.10.1979)

Folge 5: und der Fluch des Rubins (16.10.1979)

Folge 6: und der sprechende Totenkopf (17.10.1979)

Folge 7: und der unheimliche Drache (31.10.1979)

Folge 8: und der grüne Geist (01.11.1979)

Folge 9: und die rätselhaften Bilder (02.11.1979)

Folge 10: und die flüsternde Mumie (01.03.1980)

Folge 11: und das Gespensterschloss (02.03.1980)

Folge 12: und der seltsame Wecker (03.03.1980)

Folge 13: und der lachende Schatten (31.03.1980)

Folge 14: und das Bergmonster (01.04.1980)

Folge 15: und der rasende Löwe (02.04.1980)

Folge 16: und der Zauberspiegel (01.10.1980)

Folge 17: und die gefährliche Erbschaft (02.10.1980)

Folge 18: und die Geisterinsel (03.10.1980)

Folge 19: und der Teufelsberg (04.10.1980)

Folge 20: und die flammende Spur (09.10.1980)

Folge 21: und der tanzende Teufel (10.10.1980)

Folge 22: und der verschwundene Schatz (13.05.1981)

Folge 23: und das Aztekenschwert (14.05.1981)

Folge 24: und die silberne Spinne (15.05.1981)

Folge 25: und die singende Schlange (19.10.1981)

Folge 26: und die Silbermine (20.10.1981)

Folge 27: und der magische Kreis (20.10.1981)

Folge 28: und der Doppelgänger (22.10.1981)

Folge 29: Die Originalmusik (07.06.1982)

Folge 30: und das Riff der Haie (20.06.1982)

Folge 31: und das Narbengesicht (11.03.1983)

Folge 32: und der Ameisenmensch (12.03.1983)

Folge 33: und die bedrohte Ranch (21.10.1983)

Folge 34: und der rote Pirat (05.04.1984)

Folge 35: und der Höhlenmensch (16.10.1984)

Folge 36: und der Super-Wal (29.05.1985)

Folge 37: und der heimliche Hehler (01.11.1985)

Folge 38: und der unsichtbare Gegner (17.03.1986)

Folge 39: und die Perlenvögel (18.03.1986)

Folge 40: und der Automarder (27.11.1986)

Folge 41: und das Volk der Winde (17.09.1987)

Folge 42: und der weinende Sarg (26.10.1987)

Folge 43: und der höllische Werwolf (01.10.1988)

Folge 44: und der gestohlene Preis (02.10.1988)

Folge 45: und das Gold der Wikinger (01.04.1989)

Folge 46: und der schrullige Millionär (08.04.1989)

Folge 47: und der giftige Gockel (24.11.1989)

Folge 48: und die gefährlichen Fässer (25.11.1989)

Folge 49: und die Comic-Diebe (26.11.1990)

Folge 50: und der verschwundene Filmstar (19.03.1991)

Folge 51: und der riskante Ritt (20.03.1991)

Folge 52: und die Musikpiraten (12.07.1991)

Folge 53: und die Automafia (13.07.1991)

Folge 54: Gefahr in Verzug (17.02.1992)

Folge 55: Gekaufte Spieler (18.02.1992)

Folge 56: Angriff der Computer-Viren (14.09.1992)

Folge 57: Tatort Zirkus (18.07.1994)

Folge 58: und der verrückte Maler (18.07.1994)

Folge 59: Giftiges Wasser (10.08.1994)

Folge 60: Dopingmixer (11.08.1994)

Folge 61: und die Rache des Tigers (27.02.1995)

Folge 62: Spuk im Hotel (28.02.1995)

Folge 63: Fußball-Gangster (28.08.1995)

Folge 64: Geisterstadt (28.08.1995)

Folge 65: Diamantenschmuggel (04.12.1995)

Folge 66: und die Schattenmänner (04.12.1995)

Folge 67: und das Geheimnis der Särge (01.04.1996)

Folge 68: und der Schatz am Bergsee (02.04.1996)

Folge 69: Späte Rache (05.08.1996)

Folge 70: Schüsse aus dem Dunkel (05.08.1996)

Folge 71: und die verschwundene Seglerin (07.10.1996)

Folge 72: Dreckiger Deal (07.10.1996)

Folge 73: Poltergeist (10.02.1997)

Folge 74: und das brennende Schwert (10.02.1997)

Folge 75: Die Spur des Raben (14.07.1997)

Folge 76: Stimmen aus dem Nichts (08.09.1997)

Folge 77: Pistenteufel (08.12.1997)

Folge 78: Das leere Grab (12.01.1998)

Folge 79: Im Bann des Voodoo (09.03.1998)

Folge 80: Geheimakte Ufo (11.05.1998)

Folge 81: Verdeckte Fouls (08.06.1998)

Folge 82: Die Karten des Bösen (12.10.1998)

Folge 83: Meuterei auf hoher See (08.02.1999)

Folge 84: Musik des Teufels (08.02.1999)

Folge 85: Feuerturm (10.05.1999)

Folge 86: Nacht in Angst (09.08.1999)

Folge 87: Wolfsgesicht (11.10.1999)

Folge 88: Vampir im Internet (13.12.1999)

Folge 89: Tödliche Spur (15.05.2000)

Folge 90: Der Feuerteufel (15.05.2000)

Folge 91: Labyrinth der Götter (14.08.2000)

Folge 92: Todesflug ( 09.10.2000)

Folge 93 und das Geisterschiff (27.11.2000)

Folge 94: Das schwarze Monster (27.11.2000)

Folge 95: Botschaft von Geisterhand (12.02.2001)

Folge 96: und der rote Rächer (09.04.2001)

Folge 97: Insektenstachel (11.06.2001)

Folge 98: Tal des Schreckens (13.08.2001)

Folge 99: Rufmord (10.09.2001)

Folge 100: Toteninsel (15.10.2001)

Folge 101: und das Hexen-Handy (03.12.2001)

Folge 102: Doppelte Täuschung (11.03.2002)

Folge 103: Erbe des Meisterdiebes (13.05.2002)

Folge 104: Gift per E-Mail (08.07.2002)

Folge 105: Der Nebelberg (16.09.2002)

Folge 106: Der Mann ohne Kopf (16.09.2002)

Folge 107: und der Schatz der Mönche (13.01.2003)

Folge 108: Die sieben Tore (07.04.2003)

Folge 109: Gefährliches Quiz (07.04.2003)

Folge 110: Panik im Park (10.06.2003)

Folge 111: Höhle des Grauens (11.08.2003)

Folge 112: Schlucht der Dämonen (13.10.2003)

Folge 113: Auge des Drachen (24.11.2003)

Folge 114: Die Villa der Toten (09.02.2004)

Folge 115: Auf tödlichem Kurs (05.04.2004)

Folge 116: Codename: Cobra (14.06.2004)

Folge 117: Der finstere Rivale (06.09.2004)

Folge 118: Düsteres Vermächtnis (06.09.2004)

Folge 119: Geheime Schlüssel (29.11.2004)

Folge 120: Der schwarze Skorpion (10.01.2005)

Folge 121: Spur ins Nichts (04.04.2008)

Folge 122: und der Geisterzug (04.04.2008)

Folge 123: Fußballfieber (09.05.2008)

Folge 124: Geister-Canyon (11.07.2008)

Folge 125: Feuermond (10.10.2008)

Folge 126: Schrecken aus dem Moor (14.11.2008)

Folge 127: Schwarze Madonna (05.12.2008)

Folge 128: Schatten über Hollywood (06.02.2009)

Folge 129: SMS aus dem Grab (13.03.2009)

Folge 130: Fluch des Drachen (15.05.2009)

Folge 131: Haus des Schreckens (03.07.2009)

Folge 132: Spuk im Netz (21.08.2009)

Folge 133: Fels der Dämonen (02.10.2009)

Folge 134: Der tote Mönch (02.10.2009)

Folge 135: Fluch des Piraten (27.11.2009)

Folge 136: und das versunkene Dorf (05.02.2010)

Folge 137: Pfad der Angst (12.03.2010)

Folge 138: Die Geheime Treppe (21.05.2010)

Folge 139: Das Geheimnis der Diva (09.07.2010)

Folge 140: Stadt der Vampire (20.08.2010)

Folge 141: und die Fußball-Falle (01.10.2010)

Folge 142: Tödliches Eis (03.12.2010)

Folge 143: und die Pokerhölle (03.12.2010)

Folge 144: Zwillinge in der Finsternis (28.01.2011)

Folge 145: und die Rache der Samurai (04.03.2011)

Folge 146: Der Biss der Bestie (06.05.2011)

Folge 147: Grusel auf Campbell Castle (24.06.2011)

Folge 148: und die feurige Flut (19.08.2011)

Folge 149: Der namenlose Gegner (30.09.2011)

Folge 150: Geisterbucht (11.11.2011)

Folge 151: Schwarze Sonne (20.01.2012)

Folge 152: Skateboardfieber (02.03.2012)

Folge 153: und das Fußballphantom (13.04.2012)

Folge 154: Botschaft aus der Unterwelt (18.05.2012)

Folge 155: und der Meister des Todes (13.07.2012)

Folge 156: Im Netz des Drachen (24.08.2012)

Folge 157: Im Zeichen der Schlangen (28.09.2012)

Folge 158: und der Feuergeist (30.11.2012)

Folge 159: Nacht der Tiger (11.01.2013)

Folge 160: Geheiminisvolle Botschaften (01.03.2013)

Folge 161: die blutenden Bilder (10.05.2013)

Folge 162: und der schreiende Nebel (12.07.2013)

Folge 163: und der verschollene Pilot (30.08.2013)

Folge 164: Fußball-Teufel (04.10.2013)

Folge 165: Schatten des Giganten (29.11.2013)

Folge 166: und die brennende Stadt (17.01.2014)

Folge 167: und das blaue Biest (21.02.2014)

Folge 168: GPS-Gangster (02.05.2014)

Folge 169: Die Spur des Spielers (04.07.2014)

Folge 170: Straße des Grauens (29.08.2014)

Folge 171: und das Phantom aus dem Meer (03.10.2014)

Folge 172: und der Eisenmann (28.11.2014)

Folge 173: Dämon der Rache (16.01.2015)

Folge 174: und das Tuch der Toten (06.03.2015)

Folge 175: Schattenwelt (15.05.2015)

Folge 176: und der gestohlene Sieg (10.07.2015)

Folge 177: Der Geist des Goldgräbers (02.10.2015)

Folge 178: Der gefiederte Schrecken (04.12.2015)

Folge 179: Die Rache des Untoten (15.01.2016)

Folge 180: und die flüsternden Puppen (04.03.2016)

Folge 181: Das Kabinett des Zauberers (13.05.2016)

Folge 182: Im Haus des Henkers (22.07.2016)

Folge 183: und der letzte Song (30.09.2016)

Folge 184: und der Hexengarten (02.12.2016)

Folge 185: und der Mann ohne Augen (20.01.2017)

Folge 186: Insel des Vergessens (10.03.2017)

Folge 187: und das silberne Amulett (19.05.2017)

Folge 188: Signale aus dem Jenseits (28.07.2017)

Folge 189: und der unsichtbare Passagier (29.09.2017)

Folge 190: und die Kammer der Rätsel (01.12.2017)

Folge 191: Verbrechen im Nichts (26.01.2018)

Folge 192: Im Bann des Drachen (02.03.2018)

Folge 193: Schrecken aus der Tiefe (11.05.2018)

Folge 194: und die Zeitreisende (20.07.2018)

Folge 195: Im Reich der Ungeheuer (28.09.2018)

Folge 196: Geheimnis des Bauchredners (30.11.2018)

Folge 197: Im Auge des Sturms (18.01.2019)

Folge 198: Die Legende der Gaukler (08.03.2019)

Folge 199: und der grüne Kobold (17.05.2019)

Folge 200: Feuriges Auge (19.07.2019)

Folge 201: Höhenangst (27.09.2019)

Folge 202: Das weiße Grab (29.11.2019)

Folge 203: Tauchgang ins Ungewisse (31.01.2020)

Folge 204: Der dunkle Wächter (13.03.2020)

Folge 205: Das rätselhafte Erbe (15.05.2020)

Folge 206: und der Mottenmann (17.07.2020)

Folge 207: Die falschen Detektive (25.09.2020)

Folge 208: Kelch des Schicksals (15.01.2021)

Folge 209: Kreaturen der Nacht (12.03.2021)

Folge 210: und die schweigende Grotte (11.06.2021)

Folge 211: und der Jadekönig (16.07.2021)

Folge 212: und der weiße Leopard (17.09.2021)

Folge 213: der Fluch der Medusa (26.11.2021)

Folge 214: und der Geisterbunker (04.02.2022)

Folge 215: und die verlorene Zeit (25.03.2022)

Folge 216: Die Schwingen des Unheils (27.05.2022)

Folge 217: und der Kristallschädel (15.07.2022)

Folge 218: Im Netz der Lügen (16.09.2022)

Folge 219: und die Teufelsklippe (18.11.2022)

Folge 220: Im Wald der Gefahren (20.01.2023)

Folge 221: Manuskript des Satans (03.03.2023)

Folge 222: Die Gesetzlosen (12.05.2023)

Folge 223: und der Knochenmann (28.07.2023)

Specials zu Die drei Fragezeichen: Sonderfolgen im Überblick

Bei den Specials zu "Die drei Fragezeichen" gibt es unterschiedliche Gründe, warum sie nicht als reguläre Folgen erschienen sind. "Master of Chess" war zum Beispiel eine Live-Aufführung der drei Sprecher Oliver Rohrbeck (Justus Jonas), Jens Wawrczeck (Peter Shaw) und Andreas Fröhlich (Bob Andrews). Außerdem wurden nachträglich Geschichten von amerikanischen Autoren veröffentlicht, die vorher noch keine Hörspiel-Umsetzung bekommen hatten. Dazu kommen unter anderem noch fünf Planetarium-Specials, die als 3D-Hörspiele in Planetarien aufgeführt wurden.

Das sind die Specials zu Die Drei Fragezeichen in der Reihenfolge, in der sie veröffentlicht wurden.

Master of Chess (11.11.2002) Live

Das verfluchte Schloss (13.03.2009) - Hörspiel zum Film

und der dreiTag (01.10.2010) - ein Tag, drei Geschichten

Brainwash (08.04.2011) - Geschichte des Autoren Peter Lerangis aus dem Jahr 1989

House of Horrors (19.08.2011) - Fall zum Mitraten

High Strung (11.11.2011) - Geschichte der Autorin G. H. Stones aus dem Jahr 1990

und die Geisterlampe (28.09.2012) - zwölf Kurzgeschichten

Der 5. Advent (04.10.2013) - Adventskalender

Das Rätsel der Sieben (21.02.2014) - sieben Kurzgeschichten von sieben Autoren

und der Zeitgeist (04.03.2016) - sechs Kurzgeschichten

Adventskalender - Stille Nacht, düstere Nacht (04.11.2016) - Adventskalender

Das Grab der Inka-Mumie (19.05.2017) - Planetarium-Special

und der Tornadojäger (23.06.2017) - Planetarium-Special

und das kalte Auge (25.08.2017) - Planetarium-Special

und das versunkene Schiff (01.11.2019) - Planetarium-Special

und der dreiäugige Totenkopf (07.02.2020) - Planetarium-Special

O du Finstere (09.10.2020) - Adventskalender

Warum erschienen zwischen 2005 und 2008 keine Folgen von Die drei Fragezeichen?

Folge 120 "Der schwarze Skorpion" erschien am 10. Januar 2005, Folge 121 "Spur ins Nichts" erst über drei Jahre später am 4. April 2008. Diese Zwangspause für Die Drei Fragezeichen lag an einem komplizierten Streit über Urheberrechte, der sich im Kern darum drehte, beim wem die Rechte nach dem Tod des Serienschöpfers Robert Arthur lagen. Dieser Streit konnte 2008 beigelegt werden, sodass seitdem wieder neue Hörspiele produziert werden dürfen.

DiE DR3i: Folgen der Hörspiele

Während Die Drei Fragezeichen pausieren mussten, veröffentlichte der Hörbuch-Verlag Europa die Krimi-Reihe "DiE DR3i" mit den Sprechern von Die Drei Fragezeichen. Die Rechte an den Originalwerken von Robert Arthur lagen nämlich vor. Die Figuren trugen dabei die Namen aus dem englischsprachigen Original - statt Justus Jonas und Peter Shaw sind das Jupiter Jones und Peter Crenshaw. Insgesamt erschienen acht Folgen von "DiE DR3i":

Folge 1: Das Seeungeheuer (13.10.2006)

Folge 2: Die Pforte zum Jenseits (13.10.2006)

Folge 3: Verschollen in der Zeit (13.10.2006)

Folge 4: Zug um Zug (24.11.2006)

Folge 5: Das Haus der 1000 Rätsel (09.02.2007)

Folge 6: Tödliche Regie (23.03.2007)

Folge 7: und der kopflose Reiter (30.11.2007)

Folge 8: Der Jahrhundertstein (30.11.2007)

Nach dem Ende des Streits um die Urheberrechte wurde die Reihe eingestellt, um wieder neue Folgen von "Die drei ???" zu produzieren. Zum Abschluss gab es das kleine Special "Jupiter vs. Justus – Die Dr3i geben auf", bei dem "DiE DR3i" ihr Detektivbüro an "Die drei ???" zurückgeben.