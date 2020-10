vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Karlsruhe Die Container sind da: Durlacher Campingplatz könnte (theoretisch) schon kommende Woche öffnen

Wohnwagen, Zelt und Waschcontainer: Der Campingplatz in Durlach soll noch im Oktober provisorisch seine Pforten öffnen. Damit das gelingt, wird der Campingplatz nun Schritt für Schritt auf die ersten Gäste vorbereitet, die außerhalb der Saison schon Lust auf Camping haben. So wurden am Dienstagmorgen die Container für Duschen, Toiletten und Büros geliefert. Was aktuell noch auf dem Campingplatz passiert - ka-news.de hat sich vor Ort umgeschaut.