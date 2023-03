"Die Bestatterin – Zweieinhalb Tote" ist bereits der dritte Film mit Anna Fischer in der Rolle der Bestatterin Lisa Taubenbaum. Diesmal muss sie den Tod zweier Männer aufklären, die bei einem Autounfall gestorben sind. Kompliziert wird es, als ein alter Freund von Lisa involviert zu sein scheint.

Sie möchten erfahren, wann "Die Bestatterin – Zweieinhalb Tote" gesendet wird, welche Darsteller mitspielen, worum es geht, wo der Film übertragen wird und ob es eine Möglichkeit gibt, ihn im Nachgang noch anzusehen? Wir haben alle Infos rund um Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung für Sie.

"Die Bestatterin - Zweieinhalb Tote": Termin der Ausstrahlung

Die Ausstrahlung im linearen Fernsehen und im Stream ist für den 30. März 2023 angesetzt. Der Film startet pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr und ist Teil derARD-Reihe "Donnerstags-Krimi im Ersten".

Darsteller in "Die Bestatterin - Zweieinhalb Tote": Schauspieler in der Besetzung

Hier gibt es ein Wiedersehen mit einigen Darstellern aus den ersten beiden Fällen von Lisa Taubenbaum. Das sind die Schauspieler und Schauspielerinnen in der Übersicht:

Anna Fischer als Lisa Taubenbaum

Artus Maria Matthiessen als Alfons Taubenbaum

Frederik Bott als Hannes Taubenbaum

Christoph Letkowski als Kommissar Thomas Zellinger

Ricarda Seifried als Conny Godelmann

Jakob Geßner als Mario Godelmann

Ulrike Willenbacher als Gerlinde Kurtz

Joachim Raaf als Josef Kurtz

Celina Rongen als Mersiha Sliskovic

Christoph Glaubacker als Niklas Rebele

Katja Bürkle als Sara Löble

Karolina Horster als Vanessa Löble

Alfredo Zermini als Frank Tietz

Hannah Jasna Hess als Jasmin Rebele

Monika Hirschle als Agnes Hertz

Rosa Maria Paz als Kellnerin Goldenes Peking

Antonio Lallo als Koch Vaclav

Handlung von "Die Bestatterin - Zweieinhalb Tote" - Darum geht es

Bestatterin Lisa Taubenbaum bekommt in ihrem neuesten Fall "Zweieinhalb Tote" zwei Leichen übergeben, die ihr Rätsel aufgeben. Es handelt sich um zwei Männer, die auf der Fahrt zu einem Junggesellenabschied mit dem Auto in einen Fluss stürzen und tödlich verunglücken. Nur vom dritten im Bunde Mario, dem Eigentümer des Wagen, fehlt jede Spur. Zu ihm hat Bestatterin Lisa Taubenbaum eine besondere Verbindung, denn die beiden waren zu Schulzeiten ein Paar. Als Mario nach einigen Tagen plötzlich wieder auftaucht, macht der ermittelnde Kommissar Thomas Zellinger ihn für den Tod der beiden Männer verantwortlich. Doch Mario schweigt beharrlich und so ist es an Bestatterin Lisa herauszufinden, was tatsächlich passiert ist.

"Die Bestatterin - Zweieinhalb Tote" ansehen - Übertragung im TV und Stream

Alle, die den Krimi "Die Bestatterin - Zweieinhalb Tote" verfolgen möchten, haben verschiedene Möglichkeiten. Denn Sie können den Film entweder klassisch im linearen Fernsehen am 30. März 2023 ansehen oder parallel zur Ausstrahlung den Live-Stream der ARDverfolgen.

Wiederholung von "Die Bestatterin - Zweieinhalb Tote"

Wer es am 30. März 2023 nicht rechtzeitig vor den Fernseher oder den Stream schafft, hat in der darauffolgenden Nacht nochmal die Möglichkeit, "Die Bestatterin - Zweieinhalb Tote" anzusehen. Die ARD zeigt den Film erneut am 31. März 2023 zwischen 0.15 und 01.45 Uhr. Wer sich dagegen ganz unabhängig vom linearen TV machen möchte, hat noch eine weitere Alternative: in der ARD-Mediathek wird "Die Bestatterin - Zweieinhalb Tote" aller Voraussicht nach noch ein halbes Jahr nach der Erstausstrahlung abrufbar sein.