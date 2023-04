Abschied nehmen, ein neues Abenteuer starten oder die gewohnte Strecke antreten – jeder Bahnhof ermöglicht uns ein Verlassen des Gewohnten. Bahnhöfe unterscheiden sich weltweit hinsichtlich der Architektur oder den Zügen, die sie willkommen heißen können. Daher begegnen uns auf der Suche nach den verrücktesten Bahnhöfen der Welt viele einzigartige Orte, die sicherlich einen Besuch wert sind.

In diesem Artikel erwarten Sie wissenswerte Informationen rund um die Bahnhöfe, wie das Eröffnungsjahr oder den Architekten der jeweiligen Konstruktion. Das sind die 8 verrücktesten Bahnhöfe der Welt:

Das "Oculus" in New York zählt zu den 8 weltweit verrücktesten Bahnhöfen

Die Haupthalle dieses besonderen Bahnhofs mitten in New York nennt sich Oculus und ist das Herzstück des World Trade Center Bahnhofs in Manhattan. Das große, weiße Bahnhofsgebäude ist Vogelflügeln nachempfunden worden. Der Bau dieses außergewöhnlichen Bahnhofs hat über zehn Jahre gedauert. Die beweglichen Dachfenster des Oculus ermöglichen, gemäß den Angaben des Architekten Santiago Calatrava, jedes Jahr zum Gedenktag des 11. Septembers eine direkte Sonneneinstrahlung.

Eröffnungsjahr: 2016

Besucher pro Tag: über 250.000

Der "Hundertwasser Bahnhof" in Uelzen zählt zu den verrücktesten Bahnhöfen der Welt

Abgerundete Formen, aufregende Farbvielfalt und fantasievolle Muster verleihen diesem Bahnhof seinen Kultstatus. Der ursprüngliche Backsteinbau wurde für die Expo 2000 zu dem heutigen Meisterwerk umgebaut. Das Projekt wurde nach den Plänen des Wiener Künstlers Friedensreich Hundertwasser fertiggestellt.

Eröffnungsjahr: 2000

Besucher: rund 3 Millionen (seit der Umgestaltung im Jahr 2000)

Bahnhof Helsinki: einer der 8 verrücktesten Bahnhöfe der Welt

Dieser Bahnhof gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Helsinki und gilt als das meistbesuchte Gebäude des Landes. Die beiden riesigen Figuren an der Fassade des Bahnhofs gelten als Wahrzeichen der Stadt. Sie halten jeweils eine Lichtkugel in den Händen, die in der Nacht die unmittelbare Umgebung erhellt.

Eröffnungsjahr: 1919

Architekt: Eliel Saarinen

Besucher pro Tag: 200.000

Japans Bahnhof in Kanazawa zählt zu den 8 verrücktesten Bahnhöfen der Welt

Ohne diesen prachtvollen Bahnhof ist wohl keine Aufzählung außergewöhnlicher Bahnhöfe möglich. Als Fusion von Tradition und Moderne vereint der Bahnhof klassische Elemente mit futuristischer Architektur – zum Beispiel das geschwungene Holztor. Es wurde traditionellen Trommeln nachempfunden und ist laut der offiziellen Touristik-Seite ein Wahrzeichen der Stadt geworden.

Eröffnungsjahr: 2005

Architekt: Ryuzo Shirae

Besucher pro Tag: 22.668

Der Antwerpen Centraal Bahnhof in Belgien ist einer der 8 weltweit verrücktesten Bahnhöfen

Dieser anschauliche Bahnhof erinnert an eine Filmkulisse und wäre in den 1960er-Jahren beinahe abgerissen worden. Doch die umfangreiche Sanierung, die nach Angaben der Stadt Antwerpen im Jahr 1986 begann, hat sich gelohnt: Die sogenannte Eisenbahnkathedrale ist inzwischen eine touristische Attraktion.

Eröffnungsjahr: 1905

Architekt: Louis Delacenserie

Dänemarks futuristischer Bahnhof Køge Nord zählt zu den 8 verrücktesten Bahnhöfen der Welt

Diese außergewöhnliche Konstruktion befindet sich an einer Schnellfahrtstrecke. Der Bahnhof besteht aus einem riesigen Stahltunnel, der mit Aluminium und Holz verkleidet ist.

Eröffnungsjahr: 2019

Archtitektenteams: COBE und Dissing + Weitling

T-Centraalen in Stockholm ist einer der 8 weltweit verrücktesten Bahnhöfe

Stockholms berühmter U-Bahnhof T-Centraalen kann sich durch seine besonders kreative Gestaltung auch zu den verrücktesten Bahnhöfen der Welt zählen. Die Besonderheit dieses Bahnhofs ist die umfangreiche Farbvielfalt, die nach Angaben der Stadt Stockholm von dem Künstler Per Olof Ultvedt kreiert wurde.

Eröffnungsjahr: 1957

Besucher pro Tag: 247.700

Die grüne Bahnhofshalle des Bahnhofs Atocha in Madrid zählt zu den 8 verrücktesten Bahnhöfen der Welt

Auch wenn die ehemalige Bahnhofshalle keine Züge mehr empfängt, ist dieser Bahnhof durch sein spektakuläres Innenleben einer der außergewöhnlichsten Bahnhöfe der Welt. Die umgestaltete Bahnhofshalle enthält nämlich einen riesigen tropischen Garten, der aus über 7000 Pflanzen bestehen soll. Das Bahnhofsgebäude ist geteilt und im anderen Teil des Gebäudes verkehren einige Schnellzüge.

Eröffnungsjahr: 1851

Archtitekt: Alberto de Palacio y Elissague