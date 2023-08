Bis zum großen Tag dauert es nicht mehr lange, aber die passende Hochzeitslocation war bisher nicht dabei? Ein paar Vorschläge hat ka-news.de für euch herausgesucht, die nicht nur auf den Bildern ein echter Hingucker sind!

Die 7 schönsten Hochzeitslocations: Schloss Karlsruhe

Viele träumen von einer Hochzeit in einem Schloss. Warum also nicht in einem heiraten und feiern? Das Schloss Karlsruhe gehört zu den Wahrzeichen der Fächerstadt und hat eine über 300-jährige Geschichte. Alljährlich finden dort die Schlosslichtspiele statt. Ein Lichtspektakel, das an die Fassade projiziert wird und tausende Besucher anlockt. Im Inneren befindet sich das Badisches Landesmuseum, aber auch zwei pompöse Säle, die angemietet werden können.

Der Gartensaal im Schloss Karlsruhe | Bild: Badisches Landesmuseum/Daniel Schoenen

Adresse: Schlossbezirk 10, 76131 Karlsruhe

Telefon: 0721/ 926 68 00

E-Mail: solveig.wiener@landesmuseum.de

Welche Räume stehen als Hochzeitslocation im Schloss Karlsruhe zur Verfügung?

Turmzimmer: 67 Quadratmeter mit bis zu 30 Personenkapazität

Gartensaal: 160 Quadratmeter zwischen 100 und 130 Personen

Achtung: Die Internetseite des Schlosses weist darauf hin, dass an den Wochenenden der Sommermonate (Mai-September) das Turmzimmer nur in Verbindung mit dem Gartensaal gemietet werden kann.

Kosten für die Hochzeitslocation im Schloss Karlsruhe

Die Kosten für den Veranstaltungsort hängen unter anderem von der Personenanzahl sowie der Nutzungsdauer ab. Anfragen bitte an die E-Mail-Adresse events@landesmuseum.de.

Schloss Karlsruhe - Highlights

Wer gerne klassische Musik während seiner Hochzeit hören möchte, hat Glück. Denn im Schloss steht ein Flügel zur freien Nutzung bereit. Die Terrasse bietet außerdem einen schönen Blick auf den Schlossgarten.

Schloss Karlsruhe - Bewirtung

In den Räumlichkeiten des Karlsruher Schlosses findet keine Bewirtung statt. Jedoch kann das Hochzeitspaar eine Cateringfirma beauftragen.

Parkmöglichkeiten am Schloss Karlsruhe

Die Parkgarage "Schlossplatz" befindet sich nur wenige Gehminuten vom Schloss entfernt.

Adresse: Am Schlossplatz, 76131 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Die 7 schönsten Hochzeitslocations: Schloss Ettlingen

Das Schloss Ettlingen kann ebenfalls auf eine sehr lange Geschichte zurückblicken und gilt heute als "kulturelles Zentrum der Stadt". Im Sommer finden beispielsweise die alljährlichen Schlossfestspiele statt. Neben Hochzeiten werden am Schloss auch regelmäßig Konzerte oder Tagungen veranstaltet.

Seit 100 Jahren ist das barocke Schloss in Besitz der Stadt Ettlingen. | Bild: ps

Adresse: Schlossplatz 3, 76275 Ettlingen

Telefon: 07243/ 101 222

E-Mail: schloss@ettlingen.de

Welche Räume stehen als Hochzeitslocation im Schloss Ettlingen zur Verfügung?

Musensaal: 200 Quadratmeter mit bis zu 150 Personenkapazität

Epernay- und Rohrersaal: 230 Quadratmeter mit bis zu 200 Personenkapazität

Rittersaal: 200 Quadratmeter mit bis zu 242 Personenkapazität

Rittersaal + roter, grüner und blauer Saal: 366 Quadratmeter mit bis zu 160 Personenkapazität

Kosten für die Hochzeitslocation im Schloss Ettlingen pro Event

Musensaal: 850 Euro

Epernay- und Rohrersaal: 1.150 Euro

Rittersaal: 1350 Euro

Rittersaal + roter, grüner und blauer Saal: 1950 Euro

Schloss Ettlingen - Highlights

Die Fassade und die einzelnen Räume sorgen für tolle Hochzeitsfotos und einen bleibenden Eindruck.

Schloss Ettlingen - Bewirtung

In den Räumlichkeiten des Ettlinger Schlosses findet keine Bewirtung statt. Für den Hochzeitsschmaus sollte das Brautpaar eines der umliegenden Restaurants in Ettlingen aufsuchen.

Parkmöglichkeiten am Schloss Ettlingen

Aufgrund von Sanierungsarbeiten ist die Tiefgarage "Schloss/Zentrum" bis aktuell nicht verfügbar. Als Alternative dient die Tiefgarage "Zentrum/Stadtbahnhof".

Die 7 schönsten Hochzeitslocations: Palazzo Halle Karlsruhe

Die Palazzo Halle wurde im Jahr 1899 ursprünglich als Produktionsstätte für Feuerwehrfahrzeuge erbaut. Das Ambiente: Modern und frühindustriell, trotzdem elegant. Für alle, die pompöse Barockschlösser zu kitschig finden, eine schöne Alternative.

Adresse: Liststraße 18, 76185 Karlsruhe

Telefon: 0721/ 944 330

E-Mail: info@plazzo-halle.de

Welche Räume stehen als Hochzeitslocation in der Palazzo Halle Karlsruhe zur Verfügung?

Loft: 72 Quadratmeter

Halle: 900 Quadratmeter

Die Palazzo Halle fasst bis zu 300 Personen. Das Loft kann zusätzlich gebucht werden.

Kosten für die Hochzeitslocation in der Palazzo Halle Karlsruhe

Für eine Kostenübersicht müssen die Betreiber direkt kontaktiert werden.

Palazzo Halle Karlsruhe - Bewirtung

Die Veranstalter versorgen die Gäste mit ihrem eigenen Catering.

Parkmöglichkeiten an der Palazzo Halle Karlsruhe

Vor dem Gebäude gibt es kostenfrei Parkplätze für die Gäste.

Die 7 schönsten Hochzeitslocations: Anders auf dem Turmberg Durlach

In 256 Metern Höhe die eigene Hochzeit zu feiern ist doch mal etwas anderes, oder? Über den Dächern der Fächerstadt, auf dem Karlsruher Hausberg, befindet sich das Restaurant und Bistro Anders auf dem Turmberg, welches an der Aussichtsterrasse Karlsruhe-Durlach grenzt.

Adresse: Reichardtstraße 22, 76227 Karlsruhe

Telefon: 0721/ 414 59

E-Mail: kontakt@anders-turmberg.de

Welche Räume stehen als Hochzeitslocation im Anders auf dem Turmberg Durlach zur Verfügung?

Die Betreiber verfügen über das Hofbistro sowie ein Restaurant.

Kosten für die Hochzeitslocation im Anders auf dem Turmberg Durlach

Bis zur Veröffentlichung des Artikels hat ka-news.de keine Rückmeldung zu den Kosten durch den Inhaber erhalten.

Anders auf dem Turmberg Durlach - Highlights

Ohne Zweifel gehört die Aussicht zu den Highlights der Location. Neben dem Veranstaltungsort selbst gibt es noch eine Aussichtsplattform, die einen weiten Blick über die Fächerstadt ermöglicht.

Parkmöglichkeiten im Anders auf dem Turmberg Durlach

Am Fuße des Berges befinden sich einige Parkplätze, die zur Nutzung bereitstehen. Um auf den Gipfel des Berges zu gelangen, können Gäste die Turmbergbahn nutzen.

Die 7 schönsten Hochzeitslocations: Erbprinzhotel Ettlingen

Das Erbprinzenhotel Ettlingen befindet sich nur zwei Minuten vom Schloss Ettlingen entfernt mitten im Stadtzentrum. Das Gebäude wurde aus einer ehemaligen Postkutschenstation zu einem Hotel umfunktioniert. Im Jahr 2022/2023 schaffte es der Erbprinz sogar auf die Liste der "101 besten Hotels in Deutschland."

Adresse: Rheinstrasse 1, 76275 Karlsruhe

Telefon: 07243/ 322 999

E-Mail: tagungen@erbprinz.de

Welche Räume stehen als Hochzeitslocation im Erbprinzenhotel Ettlingen zur Verfügung?

Zurzeit kann der Erbprinz maximal 120 Personen aufnehmen. Welcher Raum sich für die Veranstaltung schlussendlich eignet, wird in einem Gespräch mit dem Hotelteam weiter erläutert.

Kosten für die Hochzeitslocation im Erbprinzenhotel Ettlingen

Premium Pauschale (ab 10 Personen): Pro Person 130 Euro

Deluxe Pauschale (ab 50 Personen): Pro Person 150 Euro

Superior Pauschale (ab 50 Personen): Pro Person 180 Euro

Erbprinzenhotel Ettlingen - Highlights und Partner

Das Erbprinzenhotel bietet eine eigene Hochzeitsrednerin an, welche sich mit dem Brautpaar "individuell" auseinandersetzt. Darüber hinaus kooperiert der Erbprinz unter anderem mit der Eventfirma BLUEFISH EVENTS und der Firma Stilwolf. Für den richtigen Sound sorgt das Unternehmen Hochzeit DJ Deluxe.

Erbprinzenhotel Ettlingen - Bewirtung

Das Erbprinzenhotel Ettlingen übernimmt die Bewirtung.

Parkmöglichkeiten am Erbprinzenhotel Ettlingen

Der Hotelparkplatz hält zwischen 30 und 40 kostenlose Parkplätze bereit. Sollte die Hochzeitsgesellschaft größer sein, gibt es noch die Möglichkeit, eines der Parkhäuser in der Nähe des Stadtzentrums aufzusuchen. Dafür würde sich die Tiefgarage "Zentrum/Stadtbahnhof" eignen.

Die 7 schönsten Hochzeitslocations: Rheinterrassen Maxau

Eine leichte Prise im Haar und einen wunderbaren Blick auf den Rhein. Die Rheinterrassen in Maxau eignen sich sowohl für Hochzeiten als auch für Firmen- oder Abschlussfeiern. Hier sind sogar freie Trauungen in der Natur möglich.

Rheinterassen in Maxau | Bild: Sebastian Weber/Rheinterassen

Adresse: Maxau am Rhein 15, 76187 Karlsruhe

Telefon: 0721/ 144 80 00

E-Mail: info@rheinterassen-karlsruhe.de

Welche Räume stehen als Hochzeitslocation der Rheinterrassen Maxau zur Verfügung?

Der Innenraum der Rheinterrassen wird mit Trennwänden "je nach Veranstaltungszweck" aufgeteilt.

Kosten für die Hochzeitslocation der Rheinterrassen Maxau

Grundpreis: 1.000 Euro

Gastpauschale (50 bis 150 Personen): pro Person 85 Euro zuzüglich Speisen und Zusatzleistungen

Der Grundpreis kann "nur in Kombination mit der Gästepauschale" gebucht werden.

Rheinterrassen Maxau - Highlights

Das absolute Highlight der Rheinterrassen in Maxau ist der direkte Blick auf den Rhein. Aufgrund des Außenbereichs mit Terrasse und Sitzgelegenheiten ist die Location vor allem für Hochzeiten in den Sommermonaten bestens geeignet. Außerdem können bei den Rheinterrassen weitere Extra hinzugebucht werden. Darunter: Dekoration, Übernachtung, Musik, Catering und Technik.

Rheinterrassen Maxau - Bewirtung

Die Verpflegung ist bei den Rheinterrassen in der Gästepauschale inbegriffen. Ein Catering kann trotzdem gebucht werden, falls Bedarf besteht.

Parkmöglichkeiten an den Rheinterrassen Maxau

Direkt vor der Location befinden sich zahlreiche Parkplätze für die Gäste. Weitere kostenfreie Parkmöglichkeiten gibt es rund um das Gebäude und entlang des Rheinufers.

Die 7 schönsten Hochzeitslocations: Kesselhaus Karlsruhe

Ähnlich wie die Palazzo Halle trumpft das Kesselhaus mit einem rustikal-modernen Ambiente. Ideal für Veranstaltungen wie Hochzeiten, Firmen-Events oder Tagungen und Vorträge. Oder einfach zum Essen gehen.

Adresse: Griesbachstr. 10c, 76185 Karlsruhe

Telefon: 0721/ 669 92 69

E-Mail: info@kesselhaus-ka.de

Welche Räume stehen als Hochzeitslocation im Kesselhaus Karlsruhe zur Verfügung?

Färberei: 270 Quadratmeter mit bis zu 250 Personenkapazität

Kesselhaus: 150 Quadratmeter mit bis zu 60 Personenkapazität

Private Dining Room: 50 Quadratmeter mit bis zu 22 Personenkapazität

Bibliothek: 100 Quadratmeter mit bis zu 50 Personenkapazität

Kosten für die Hochzeitslocation im Kesselhaus Karlsruhe

Einen ungefähren Kostenrahmen können Interessierte den auf der Internetseite des Lokals erhalten. Hierzu den Regler des "Kostenrechners" einfach auf die gewünschte Gästeanzahl schieben. So kann der Preis bei 20 Personen zwischen 2.600 und 3.120 Euro variieren. Trotzdem sollte sich das Brautpaar für einen Kostenvoranschlag mit den Veranstaltern in Verbindung setzen.

Kesselhaus Karlsruhe - Highlights

Für die Feierlichkeiten im Kesselhauses können Brautpaare noch weitere "Schmankerl" dazu buchen.

Candy Bar

Gin Tonic Bar

Ladies Bar

Gentlemen Bar

Bettenladen mit Kinderkino

Freie Trauung

Toiletten Notfallkörbchen

Fotobox

Kesselhaus Karlsruhe - Partner

Auf der Internetseite der Hochzeitslocation werden unter anderem Floristen, Fotografen oder Konditoren als Partner angegeben. Diese können entweder selbst organisiert oder mithilfe der Veranstalter kontaktiert werden. Der Veranstalter betont gegenüber ka-news.de: Alles kann, nichts muss.

Kesselhaus Karlsruhe - Bewirtung

Die Betreiber der Location haben verschiedene Bewirtungsarten im Programm. Neben Canapés gibt es die Möglichkeit auf diverse BBQ und Live Cooking Stationen, aber auch ein normales Menü oder Buffet. Die Barkeeper sorgen für Drinks.

Parkmöglichkeiten am Kesselhaus Karlsruhe

Für die Gäste der Hochzeitsfeierlichkeiten stehen zirka 140 Parkplätze kostenfrei zur Verfügung. Fällt die Hochzeit etwas größer aus, stehen weitere kostenlose Parkplätze rund um Location bereit.