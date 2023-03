Eine große Auswahl an Restaurants gehört zu den Grundfesten eines regen Stadtlebens. Karlsruhe ist da keine Ausnahme. In den letzten Wochen haben wir die besten Burger und Döner in Karlsruhe unter die Lupe genommen, diesmal stehen die Restaurants allgemein im Fokus.

Klar, Geschmäcker sind verschieden und Restaurant ist nicht gleich Restaurant. Ein Vergleich ist schwierig, aber nicht unmöglich! Zumindest nicht laut Google.

Hinweis: Burger-Restaurants sowie Döner-Läden und Pizzerien (folgen noch!) wurden in diesem Ranking nicht beachtet. Wir haben ein Lokal nicht genannt, das aber eine Platzierung als "bestes Restaurant in Karlsruhe" verdient hätte? Dann schreibt uns gerne eine E-Mail anredaktion@ka-news.de.

Bestes Restaurant in Karlsruhe: Brousko

Im Durlacher Restaurant Brousko - ehemals Restaurant Delphi - stehen typisch griechische Gerichte auf der Speisekarte. Das Lokal aus Durlach feierte 2019 Eröffnung und gilt bei den Karlsruhern als Top-Adresse zum Essen gehen.

Im Brousko kann man zahlreiche Gerichte der griechischen Küche genießen. (Symbolbild) | Bild: Pixabay

"Bester Grieche in KA. Essen super, tolles Ambiente und über allem die Gastfreundschaft von Ilias und seiner Familie", schreibt ein begeisterter Besucher auf Google. Das schlägt sich auch in der Sternebewertung nieder.

Mit 4,8 von 5 Sternen hat das Brousko den Titel "bestes Restaurant in Karlsruhe" gewonnen.

Öffnungszeiten Brousko:

Montag und Mittwoch bis Sonntag: 11.30 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 23 Uhr

Preise Brousko:

Ein klassisch griechisches Fischgericht kostet zwischen 10,80 und 23,90 Euro.

Anfahrt Brousko:

Das Brousko liegt nur wenige Gehminuten vom "Durlach Turmberg" entfernt. In der Nähe befinden sich Parkplätze.

Kontakt Brousko:

Brousko

Grötzinger Straße 21

76227 Karlsruhe

0721/ 484 673 73

info@brousko.de

Beste Restaurant in Karlsruhe: Mogogo

Das Restaurant Mogogo, das seit 1988 in Karlsruhe besteht und früher Restaurant Afrika hieß, bietet seinen Gästen authentische Küche aus Eritrea in einer gemütlichen Atmosphäre. Neben zahlreichen Gerichten findet man hier auch eritreisches Bier - original aus der Kokosnussschale.

Im Restaurant Mogogo werden zahlreiche Gerichte aus der eritreischen Küche angeboten. | Bild: Restaurant Mogogo

Ein glücklicher Besucher schreibt: "Das Essen war wunderbar und man kann sich super durchprobieren. Auch die importierten afrikanischen Biere sind ein Highlight." Viele scheinen auch gerade von den vegetarischen Gerichten begeistert.

Mit einer Bewertung von 4,8 von 5 Sternen ist das Mogogo definitiv eines der besten Restaurants Karlsruhe.

Öffnungszeiten Mogogo:

Dienstag bis Samstag: ab 18 Uhr

Sonntag: 12 - 14.30 Uhr und ab 18 Uhr

Preise Mogogo:

Ein Hauptgericht mit Fleisch kostet zwischen 14,50 und 19,50 Euro.

Anfahrt Mogogo:

Das Restaurant Mogogo liegt westlich des Karlsruher Schlosses. Von den Haltestellen Europaplatz/Postgalerie oder Herrenstraße sind es zirka 500 Meter Fußweg Richtung Norden. Das nächstgelegene Parkhaus befindet sich im Passagehof.

Kontakt Mogogo:

Restaurant Mogogo,

Stephanienstraße 2a

76133 Karlsruhe

0721 120 80 00

info@restaurant-mogogo.de

Bestes Restaurant in Karlsruhe: Holzhackers Ratsstuben

Die Holzhackers Ratsstuben waren bis Ende 2022 am Adenauerring aufzufinden. Seit März 2023 hat der "Holzhacker" Begegnungsstätte Grötzingen neu eröffnet. Serviert wird deutsche Küche sowie eine besonders große Auswahl an Weinen und Whiskeys. Auch die Gäste freuen sich über das "saugute" Essen!

Pilzpfanne (Symbolbild) | Bild: TJENA@pixabay.com

"ENDLICH wieder beim Holzhacker essen! Gewohnt saugute Qualität an neuem Ort. Hier wird alles selbstgemacht und das schmeckt man einfach", ist nur eine der positiven Google-Bewertungen.

Der Holzhacker erreicht 4,7 von 5 Sternen.

Öffnungszeiten Holzhackers Ratsstuben:

Mittwoch bis Samstag: 17 bis 21.30 Uhr

Sonntag: 12 bis 14.30 Uhr und 17 bis 20.30 Uhr

Preise Holzhackers Ratsstuben:

Eine Hauptspeise kostet zwischen 14,90 und 29,90 Euro.

Anfahrt Holzhackers Ratsstuben:

Die Holzhackers Ratsstuben sind einen kurzen Laufweg vom Bahnhof Grötzingen entfernt.

Kontakt Holzhackers Ratsstuben:

Holzhacker Gastronomie und Event GmbH

Niddastraße 9

76229 Karlsruhe

0721 840 860 10

info@holzhacker-karlsruhe.de

Bestes Restaurant in Karlsruhe: Mediterrane Durlach

Das Restaurant Mediterrane Durlach existiert seit1995 und beschreibt sich selbst als Restaurant für "gehobene internationale Küche". Von verschiedenen Fischgerichten über Pasta zu Steaks ist hier für viele verschiedene Geschmäcker etwas dabei. Diese Vielfältigkeit wird auch von den Besuchern auf Google gelobt. Ebenso wird das Ambiente und Ausstattung positiv kommentiert.

Im Mediterrane Durlach gibt es eine große Auswahl an Weinen aus dem mediterranen Raum. | Bild: Mediterrane Durlach

Das Mediterrane Durlach ist das dritte Restaurant, das mit 4,7 von 5 Google-Sternen auf unserer Liste landet. Ebenso viele Sterne haben unter anderem auch das Kommödchen in der Südstadt und das Restaurant Hasen in der Oststadt abgestaubt.

Öffnungszeiten Mediterrane Durlach:

Dienstag bis Samstag: 12 bis 14 Uhr und ab 18 Uhr

Preise Mediterrane Durlach:

Ein edles 3-Gänge-Menü ohne Zwischengang kostet hier 64,90 Euro. Für ein 4-Gänge-Menü mit Zwischengang zahlt man 79,90 Euro.

Anfahrt Mediterrane Durlach:

Das Mediterrane Durlach liegt nördlich der Haltestellen Durlach Friedrichschule und Durlach Schlossplatz.

Kontakt Mediterrane Durlach:

Mediterrane Durlach Gourmedi GmbH

Zunftstraße 5

76227 Karlsruhe

0721 941 60 60

du@mediterrane.eu

Bestes Restaurant in Karlsruhe: Terra Mare

Das Restaurant Terra Mare ist besonders für seine griechischen und spanischen Spezialitäten bekannt. Gäste bekommen hier neben Tapas und Fisch, auch verschiedene Salate oder Sachen vom Grill serviert. Das kommt gut an!

Lachsfilet gehört zu den Gerichten die man im Restaurant Terra Mare essen kann. (Symbolbild) | Bild: Pixabay

"Hammer gutes Essen, tolles Ambiente, Bedienung sehr freundlich und aufmerksam", berichtet ein Kunde auf Google.

Das Restaurant Terra Mare erhält auf Google 4,6 von 5 Sternen und landet somit in unserer Top 7.

Öffnungszeiten Terra Mare:

Dienstag bis Freitag und Sonntag: 11.30 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 24 Uhr

Samstag: 17.30 bis 24 Uhr

Preise Terra Mare:

Für 19,90 bis 28,90 Euro bekommt man etwas vom Grill oder der Pfanne.

Anfahrt Terra Mare:

Das Terra Mare liegt südlich der Kriegsstraße nahe der Haltestelle "Karlsruhe Konzerthaus" gelegen. Das Parkhaus Kongress-Zentrum liegt in der Nähe.

Kontakt Terra Mare:

Restaurant Terra Mare

Ritterstraße 19

76137 Karlsruhe

0721 660 54 93

info@restaurant-terramare.de

Bestes Restaurant in Karlsruhe: Mama Thanh

Seit 2019 gibt es das Restaurant Mama Thanh in der Karlsruher Weststadt. In dem Restaurant mit Außenbereich werden viele vietnamesische Klassiker angeboten. Vor allem die große Sushi-Auswahl auf der Speisekarte ist bemerkenswert.

Bei Mama Thanh gibt es eine große Auswahl an vietnamesischen Speisen sowie Sushi. (Symbolbild) | Bild: Adamsovqpixabay.com

Besonders von der Authentizität des Essens und von der Sushi-Bar waren die Gäste begeistert. "Wir kommen hier seit der Eröffnung und wurden bisher kein einziges Mal enttäuscht", schreibt zum User Christian.

Die 4,6 von 5 Sternen sagen das ebenfalls aus, verdienter Platz in der Liste.

Öffnungszeiten Mama Thanh:

Dienstag bis Freitag: 11.30 bis 14 Uhr und 16.30 bis 23 Uhr

Samstag und Sonntag: 13 bis 23 Uhr

Preise Mama Thanh:

Eine Hauptspeise bei Mama Thanh kostet zwischen 12,90 bis 18,90 Euro. Eine Poke Bowl kostet 9,90 Euro, eine Rice Bowl zwischen 15 und 17 Euro.

Anfahrt Mama Thanh:

Das Restaurant Mama Thanh liegt in der Weststadt nahe der Haltestelle "Yorckstraße". In der Sophienstraße, die an die Uhlandstraße kreuzt, gibt es mehrere Parkplätze.

Kontakt Mama Thanh:

Mama Thanh

Uhlandstraße 40

76135 Karlsruhe

0721 470 319 01

mama@mamathanh.de

Bestes Restaurant in Karlsruhe: Kulturküche

Die Kulturküche Karlsruhe ist weniger ein klassisches Restaurant, als ein soziales Projekt aus Karlsruhe. Ende 2019 öffnete die Kulturküche ihre Pforten und bietet nur leckeres Essen, sondern auch für verschiedene Workshops, Vorträge und künstlerische Projekte an.

Die Kulturküche Karlsruhe bietet nicht nur Essen sondern auch verschiedene Veranstaltungen und Events. | Bild: Kulturküche Karlsruhe

"Eine fantastische Einrichtung, tolle ehrenamtlich tätige Leute" oder "Ein wunderbarer Ort für Menschen, die sich ein leckeres Mittagsmahl regional, saisonal und vegetarisch oder vegan gönnen wollen", sind nur zwei von den vielen begeisterten Rezensionen.

Mit 4,9 von 5 Sternen hat die Kulturküche zwar die höchste Punktzahl, verfügt aber über deutlich weniger Rezensionen als die anderen Lokale. Ein 7. Platz ist da durchaus berechtigt.

Öffnungszeiten Kulturküche:

Montag bis Mittwoch: 11 bis 15 Uhr

Donnerstag und Freitag: 11 bis 19.30 Uhr

Anfahrt Kulturküche:

Die Kulturküche liegt gegenüber des KIT in der Kaiserstraße. Die nächste Haltestelle ist der "Kronenplatz". Dort gibt es auch ein Parkhaus.

Kontakt Kulturküche:

Kulturküche Karlsruhe