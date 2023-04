Die Pizza gehört zu den Top 10 der beliebtesten Speisen in Deutschland. Ob in den eigenen vier Wänden frisch zubereitet oder professionell in einem Restaurant. Schmecken tut sie in der Regel immer.

Doch Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Vor allem dann, wenn es darum geht, die beste Pizza in Karlsruhe zu finden. Wir haben es trotzdem mit einem Ranking versucht - mit Google-Sternen als Richtwert.

Zuletzt haben wir die besten Restaurants, die besten Döner-Läden und die besten Burger-Lokale von Karlsruhe herausgesucht.

Ihr habt in unserem Ranking keinen eurer persönlichen Favoriten entdeckt, die ihr aber trotzdem gerne zu den "besten Pizzerien in Karlsruhe" hinzufügen würdet? Dann schreibt uns gerne eine E-Mail an redaktion@ka-news.de. In dem Ranking wurden ausschließlich Pizzerien bewertet.

Beste Pizza von Karlsruhe: Pinsa...Si Pinsa Romana

Mit 4.8 von 5 Sternen wurde das Restaurant Pinsa...Si Pinsa Romana auf den ersten Platz der besten Pizzerien in Karlsruhe gewählt. "Nette, zentral gelegene Location, super freundliche Inhaber und mega leckeres, frisches Essen!" schreibt ein Gast dazu in einer Google-Rezension.

Bild: Louis Hansel/unsplash

Adresse: Karlstraße 31, 76133 Karlsruhe

Kontakt

Telefon: 0721/ 470 30 631

E-Mail: pinsaitaly@gmail.com

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 11.30 bis 14.30 Uhr und 16.30 bis 21 Uhr

Samstag: 12 bis 21 Uhr

Sonntag und Feiertag: Ruhetag

Preise

Sämtliche Pizzen kosten zwischen 7 und 17 Euro

Pinsa Romana: Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Die Pizzeria ist sowohl mit der Bahn als auch mit dem Auto erreichbar.

überirdisch: mit der 2, 3, 4 oder 5 bis zur Haltestelle "Europaplatz"

unterirdisch: mit der S1/S11, S2 und 1 bis zur Haltestelle "Europaplatz (U)"

Neben den öffentlichen Verkehrsmitteln ist es außerdem möglich, ein Parkhaus in näherer Umgebung aufzusuchen.

Parkhaus "Postgalerie APCOA"

Parkhaus "Ludwigsplatz"

Parkhaus "Stephanplatz"

Beste Pizzeria in Karlsruhe - Beschde Pizza

Knapp dahinter hat es BESCHDE Pizza in das Google-Ranking der besten Pizzerien von Karlsruhe geschafft. Ihr Wert: 4.7 von 5 Sternen.

"Sehr leckere Pizza" und "Personal vom feinsten, sehr freundlich und angenehm" schreiben einige Gäste, die das Restaurant bereits besuchten.

Eine Pizza aus dem Steinofen | Bild: Nik Owens/unsplash

Adresse: Amalienstraße 53, 76133 Karlsruhe

Telefon: 0721/ 470 452 00

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag: 16.30 bis 21.30 Uhr

Freitag: 16.30 bis 22 Uhr

Samstag: 11.30 bis 22 Uhr

Sonntag: 11.30 bis 21.30 Uhr

Preise

Sowohl vegetarische als auch mit Fleisch belegte Pizzen werden von den Betreibern angeboten. Sämtliche Pizzen haben eine Größe von 27 Zentimetern und kosten zwischen 8.50 und 14 Euro.

Beschde Pizza: Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Die Beschde Pizza befindet sich nicht in der Nähe der Haltestelle "Europaplatz/Postgalerie". Im Umkreis des Restaurants gibt es einige Parkhäuser (Postgalerie APOCA, Ludwigsplatz und Stephansplatz).

Beste Pizzeria in Karlsruhe - Pizza & Gusto

Laut Google backt die Pizzeria Pizza & Gusto mitunter die besten Pizzen von Karlsruhe. Kein Wunder, bei einer Bewertung von 4.6 von 5 Sternen scheint es den Gästen hier zu schmecken!

Die Pizzen werden als "ein kleines Stück original Italien" und "außen knusprig, innen weich" beschrieben. "Die Pizza wurde reichlich belegt, so dass man wirklich satt wird", lobt ein weiterer Google-Nutzer.

Bild: pixabay/petrovhey

Adresse: Amalienstraße 14A, 76133 Karlsruhe

Telefon: 0176/ 735 967 24

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 11.30 bis 15 Uhr und 17.30 bis 21 Uhr

Samstag: 12 bis 15 Uhr und 17.30 bis 21 Uhr

Sonntag: Geschlossen

Preise

Die Preise der Pizzen variieren zwischen 9.50 und 16.50 Euro.

Pizza & Gusto: Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Das Restaurant ist vom Europaplatz innerhalb weniger Minuten zu erreichen. Autofahrer können die Parkhäuser "Postgalerie APCOA", "Ludwigsplatz" und "Stephanplatz" nutzen. Bahnfahrer steigen am Europaplatz aus.

Beste Pizzeria in Karlsruhe - Pulcinella Trattoria & Pizzeria UG

"Sehr leckere Pizza und der Teig ist wirklich außergewöhnlich gut" schreibt ein Gast in den Google Rezensionen. Damit hat es auch die Pulicinella Trattoria & Pizzeria in das Google-Ranking geschafft.

Für die Pulcinella Trattoria & Pizzeria UG haben die Gäste eine Gesamtbewertung 4.5 von 5 Sterne abgegeben. Damit liegt sie nur knapp hinter Pizza & Gusto.

Bild: pixabay

Adresse: Unten am Grötzinger Weg 1, 76227 Karlsruhe

Telefon: 0721/ 759 499 18

Öffnungszeiten

Dienstag bis Freitag: 11.30 bis 14 Uhr und 17.30 bis 22 Uhr

Samstag: 17.30 bis 22 Uhr

Sonntag: 11.30 bis 21 Uhr

Montag: Ruhetag

Preise

Die Preise der Pizzen bewegen sich zwischen sieben und 15.50 Euro.

Pulcinella Trattoria & Pizzeria UG: Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Die Pizzeria befindet sich in Durlach und ist daher mit der Bahn innerhalb von ungefähr 28 Minuten zu erreichen.

Mit der Bahnverbindung S5/S51: vom Europaplatz bis zur Haltestelle "Grötzingen" und anschließend ein Fußweg von ungefähr 12 Minuten

Mit der Bahnverbindung 1: vom Europaplatz bis zur Haltestelle "Durlach Turmberg" und anschließend ein Fußweg von ungefähr 11 Minuten

In Durlach stehen einige Parkplätze kostenpflichtig zur Verfügung, welche.

Beste Pizzeria in Karlsruhe - Trattoria da Giovanni

Das Restaurant Trattoria da Giovanni erreicht beim Google-Ranking 4.4 von 5 Sternen. "Top italienische Küche mit frischen Zutaten für ausgefallene Gerichte außerhalb des Standards, sehr guter Service", so einer der Kommentatoren.

Bild: Alexandra Horn/unsplash

Adresse: Gartenstraße 2, 76133 Karlsruhe

Telefon: 0721/ 161 49 63

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 12 bis 14 Uhr und 17.30 bis 22.30 Uhr

Samstag: 17.30 bis 22.30 Uhr

Sonnt- und Feiertage: 12 bis 14 Uhr und 17.30 bis 22.30 Uhr

Preise

Für alle Pizzen liegt der Preis zwischen 10 und 14 Euro.

Trattoria da Giovanni: Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Wer mit der Bahn anreist, kann entweder bei der Haltestelle "Europaplatz Postgalerie oder "Karlstor/Bundesgerichtshof" aussteigen. Parkmöglichkeiten gibt es zum Beispiel beim Konzerthaus.

Beste Pizzeria in Karlsruhe - Ristorante Pizzahaus Oststadt

Rustikale Ambiente, nettes Personal, köstliches Essen. So beschreiben die Gäste ihren Aufenthalt im Ristorante Pizzahaus Oststadt.

Mit 4.3 von 5 Sternen bei der Google-Bewertung hat sich die "Oststadt-Pizza" ebenfalls einen Platz im Google-Ranking um die beste Pizza in Karlsruhe verdient.

Eine Pizza Margarita | Bild: amirali mirhashemian/unsplash

Adresse: Rinterheimer Str. 2, 76131 Karlsruhe

Telefon: 0721/ 69 34 11

Öffnungszeiten

Täglich von 11.30 bis 14.30 Uhr und 18 bis 23 Uhr

Preise

Eine Pizza im Ristorante Pizzahaus Oststadt kostet zirka zwischen 6.50 und 10.50 Euro.

Ristorante Pizzahaus Oststadt: Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Das Ristorante Pizzahaus Oststadt kann mit der Bahn auf einfachem Wege erreicht werden.

unterirdisch: Vom "Europaplatz/Postgalerie (U)"mit den Bahnverbindungen S2, S5 und 1 bis zur Haltestelle "Gottesauerplatz/BGV"

oberirdisch: Vom "Europaplatz/Postgalerie" mit den Bahnverbindungen 4 und 3 bis zur Haltestelle "Karl-Wilhelm-Platz"

Aufgrund der zentralen Lage innerhalb der Oststadt erweist sich die Parksituation hier Fällen als schwierig, wodurch die Fahrt mit der Bahn empfehlenswert ist. Einige kostenpflichtige Parkplätze gibt es entlang der Georg-Friedrich-Straße.

Beste Pizzeria in Karlsruhe - Ristorante Pizzeria Sole d´Oro

Auch das Restaurant Sole d´Oro erhält dieselbe Anzahl von Sternen wie das Ristorante Pizzahaus Oststadt. Das Lokal ist in der Karlsruher Südstadt zu finden und ist nur vier Minuten vom Albtalbahnhof entfernt.

Die Pizzeria hat 4.3 von 5 Sternen vor allem für "die super leckere und gut belegte" Pizza erhalten. Auch die "herzliche Atmosphäre" sowie das "freundliche Personal" werden gelobt.

Eine Pizza mit Rucola | Bild: David Nuschele/unsplash

Adresse: Ebertstraße 16 A, 76137 Karlsruhe

Telefon: 0721/ 35 90 60

Öffnungszeiten

Mittwoch bis Montag: 11.30 bis 14.30 Uhr und 18 bis 22 Uhr

Dienstag: Ruhetag

Preise

Für die normale Größe (Durchmesser liegt bei ungefähr 24 Zentimeter) muss zwischen 8.20 und 14 Euro gezahlt werden

Für die kleine Größe (Durchmesser liegt bei ungefähr 18 Zentimeter) muss man zwischen 7.20 und 13 Euro zahlen

Ristorante Sole d´Oro: Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Die Haltestelle "Albtalbahnhof" ist nur vier Minuten vom Restaurant entfernt und eignet sich somit als guter Anlaufpunkt.

Bahnverbindungen: S1/S11, S4, S7, S8 und S52

Im Gebiet der Südstadt gibt es zahlreiche kostenpflichtige Parkplätze.