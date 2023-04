Konsumausgaben, Freizeitaktivitäten oder Sparen? Im Jahr 2023 stehen für viele Menschen erneut hohe Ausgaben an. Doch in welchen deutschen Städten sind die Menschen finanziell am besten aufgestellt? Unsere Top-6-Liste deutscher Großstädte liefert Ihnen einen aktuellen Überblick.

Neben der Kaufkraft pro Einwohner, Einwohnerzahlen und Sehenswürdigkeiten werden auch namhafte Unternehmen mit Standort in der jeweiligen deutschen Stadt genannt. Damit Sie die Lebensverhältnisse der Bewohner einschätzen können, wird auch der durchschnittliche Mietpreis für eine zentral gelegene 1-Zimmer-Wohnung in der jeweiligen Stadt aufgezählt.

Wie wurde die reichste Stadt Deutschlands im Jahr 2023 ermittelt?

Städte können auf unterschiedlichste Weise verglichen werden. In dieser Aufzählung wird die Kaufkraft pro Einwohner verglichen. Hierbei werden jedoch nur die einwohnerstärksten Städte berücksichtigt. Kaufkraft bedeutet: das Nettoeinkommen der Bewohner, das mit Kapitaleinkünften und staatlichen Transferzahlungen verrechnet wird. Alle Daten zur Kaufkraft stammen aus der Prognose für das Jahr 2023 von GfK. Dies sind die 6 reichsten Städte Deutschlands:

Platz 1: München ist die reichste Stadt Deutschlands

Die bayerische Landeshauptstadt wird im Jahr 2023 ihrem Ruf gerecht: München ist die reichste Stadt Deutschlands und kann sich auch im Vergleich zu anderen Großstädten eine hohe Position sichern. Die beliebte Stadt ist nach Angaben von numbeo im Vergleich zu Berlin 8,5% teurer.



Welche Sehenswürdigkeit zeichnet diese reiche Stadt aus? Der Marienplatz mit dem neuen Rathaus wird als Zentrum der Stadt gefeiert.

Kaufkraft pro Einwohner: 33.857€

Einwohnerzahl: 1.589.038

Namhafte Unternehmen: BMW, Allianz AG

Durchschnittliche Miete einer 1-Zimmer Wohnung laut numbeo: 1.379,61€

Platz 2 der reichsten Städte Deutschlands ist Düsseldorf

Die schöne Stadt am Rhein begeistert seine Einwohner mit vielen Highlights. Eines davon ist die beliebte Königsallee, eine luxuriöse Einkaufsstraße mit einem Zugang zu einem Kanal der Düssel.

Kaufkraft pro Einwohner: 30.289€

Einwohnerzahl: 643.753

Namhafte Unternehmen: Metro AG, Henkel

Durchschnittliche Miete einer 1-Zimmer Wohnung laut numbeo: 1.006,90€

Stuttgart: Platz 3 der reichsten Städte in Deutschland

Stuttgart, die drittreichste Stadt Deutschlands ist ein beliebtes Ausflugsziel. Unser Tipp: eine Besichtigung des Killesbergturms, der mit seinen offenen Wendeltreppen für viel Aufregung sorgt.

Kaufkraft pro Einwohner: 28.993€

Einwohnerzahl: 626.300

Namhafte Unternehmen: Mercedes, GEHE Pharma

Durchschnittliche Miete einer 1-Zimmer Wohnung laut numbeo: 967,08€

Auf Platz 4 der reichsten Städte Deutschlands ist Frankfurt

Die Großstadt mit dem eisernen Steg und einer beeindruckenden Skyline zählt zu den reichsten Städten in Deutschland.

Kaufkraft pro Einwohner: 28.963€

Einwohnerzahl: 753.626

Namhafte Unternehmen: Benetton, Condor Flugdienst

Durchschnittliche Miete einer 1-Zimmer Wohnung laut numbeo: 1.121,11€

Hamburg belegt Platz 5 der reichsten Städte in Deutschland

Diese wohlhabende Großstadt hat durch die Elbphilarmonie ein hochmodernes Konzerthaus gewonnen. Auf der Aussichtsplattform lässt sich die ganze Stadt überblicken.

Kaufkraft pro Einwohner: 28.084€

Einwohnerzahl: 1.899.160

Namhafte Unternehmen: Hapag Lloyd, Otto GbmH

Durchschnittliche Miete einer 1-Zimmer Wohnung laut numbeo: 1.019,71€

Platz 6 der reichsten Städte in Deutschland ist die Stadt Köln

Auf dem letzten Platz der 6 reichsten Städte Deutschlands landet die Karnevalshochburg, mit dem Kölner Dom als Wahrzeichen der Stadt.

Kaufkraft pro Einwohner: 27.544€

Einwohnerzahl: 1.072.306

Namhafte Unternehmen: Lufthansa, Ford

Durchschnittliche Miete einer 1-Zimmer Wohnung laut numbeo: 879,50€