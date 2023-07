Egal, ob es sich um Flughäfen, Bahnhöfe oder U-Bahn-Erweiterungen handelt – in Deutschland gibt es immer wieder ambitionierte und teure Bauprojekte, die unter anderem von staatlichen Steuergeldern finanziert werden. Im Laufe der Jahre wurden einige der teuersten Bauprojekte des Landes umgesetzt, die sowohl national als auch international Aufmerksamkeit erregt und die Menschen im Land beschäftigt haben. Alle Projekte haben eines gemeinsam: Sie sollen die Infrastruktur im Land verbessern. Doch welche Bauvorhaben waren bzw. sind besonders teuer? Erfahren Sie hier im Ranking, welche Bauprojekte zu den fünf teuersten in Deutschland zählen.

Die fünf teuersten Bauprojekte in Deutschland im Überblick

Platz 1 : Stuttgart 21 (~ 9,79 Milliarden Euro)

Platz 2 : Flughafen Berlin-Brandenburg (~ 7 Milliarden Euro)

Platz 3 : Frankfurter Flughafen - Terminal 3 (~ 4 Milliarden Euro)

Platz 4 : Kohlekraftwerk Datteln IV (~ 1,5 Milliarden Euro)

Platz 5 : Kombilösung Karlsruhe (~ 1,5 Milliarden Euro)

Das teuerste Bauprojekt in Deutschland: Stuttgart 21

Stuttgart 21 ist umfangreiches Infrastrukturprojekt, das den Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs und die Neugestaltung des Bahnknotens Stuttgart umfasst. Dazu zählt auch der Neubau der Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm. Angaben des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg zufolge handelt es sich bei Stuttgart 21 um ein eigenwirtschaftliches Projekt der Deutschen Bahn AG. Bei der Planung im Jahr 1995 lag der Finanzierungsrahmen bei rund 2,5 Milliarden Euro, mit den Jahren stiegen die Kosten immer weiter an und mittlerweile beträgt das Finanzierungsvolumen etwa 9,79 Milliarden Euro.

An der Finanzierung beteiligt sind die Eisenbahninfrastruktur-Unternehmen, der Bund, das Land Baden-Württemberg, die Landeshauptstadt Stuttgart, der Verband Region Stuttgart und die Flughafen Stuttgart GmbH. Nach jahrelanger Planung wurden die Bauarbeiten 2010 begonnen. Ursprünglich war die Fertigstellung im Jahr 2019 geplant, nun ist ein neuer Starttermin für 2025 vorgesehen. Bauingenieur Mark Theilemann zeigt dem Südkurier, wie es mittlerweile auf der Bahnhofsbaustelle aussieht.

Auf Platz 2 der teuersten Bauprojekte in Deutschland: Flughafen Berlin-Brandenburg

Der Bau des Berliner Flughafens hat bisher Kosten in Höhe von über 7 Milliarden Euro verursacht, wie der Spiegel berichtete. Ursprünglich wurde ein Budget von rund 2 Milliarden veranschlagt. Fehler bei Planungen, Baumängel und andere Unvorhersehbarkeit ließen die Kosten explodieren und verzögerten die Fertigstellung. Die Inbetriebnahme des Flughafens wurde mehrmals verschoben. Die Bauarbeiten starteten 2006 und die Fertigstellung des Projekts war für 2011 geplant, eröffnet wurde der Flughafen letztlich im Jahr 2020.

Platz 3 der teuersten Bauprojekte in Deutschland: Frankfurter Flughafen – Terminal 3

Da Frankfurt am Main zu den Städten mit den teuersten Mietpreisen gehört, entscheiden sich viele, nicht in der Stadt zu bleiben und nutzen den Frankfurter Flughafen zur Weiterreise. Der drittgrößte Flughafen in Europa ist bereits mit Terminal 1 und 2 gut ausgestattet, um jährlich Millionen von Passagieren zu befördern. Mit dem Bau von Terminal 3 werden Kosten von rund 4 Milliarden Euro verursacht, um zukünftig noch mehr Passagiere bedienen zu können. Wie der Frankfurter Flughafen mitteilte, umfasst das Bauprojekt mehrere Bauabschnitte. Die Bauarbeiten von dem Terminal-Hauptgebäude und Flugsteig H und J starteten 2015 und sollen 2026 abgeschlossen sein. Der zweite Bauabschnitt (Flugsteig G) ist bereits 2022 fertiggestellt worden und soll auch 2026 in Betrieb gehen. Der dritte Bauabschnitt, Flugsteig K, kann nach Bedarf realisiert werden. Das Bauprojekt soll ermöglichen, dass bis zu 25 Millionen Passagiere zusätzlich befördert werden können.

Auf Platz 4 der teuersten Bauprojekte in Deutschland: Kraftwerk Datteln IV

Das umstrittene Steinkohlekraftwerk Datteln IV ist 2020 nach neunjähriger Verzögerung in Betrieb gegangen und hat für viele Diskussionen innerhalb der Politik gesorgt und zu Klagen, etwa beim nordrhein-westfälischen Oberlandesgericht geführt, wie die ZEIT berichtete. Die Investitionen für das Kraftwerk belaufen sich auf rund 1,5 Milliarden Euro. Die ersten drei Blöcke aus den 1960er-Jahren des Kohlekraftwerks, das sich bei Datteln am Dortmund-Ems-Kanal befindet, hängen seit 2014 nicht mehr am Netz.

Auf Platz 5 der teuersten Bauprojekte in Deutschland: Kombilösung Karlsruhe

Ebenfalls mit einem Finanzierungsvolumen von rund 1,5 Milliarden Euro belegt die Kombilösung Karlsruhe den letzten Platz unseres Rankings. Im Jahr 2004 stimmte eine Mehrheit von 55,55 Prozent der Bürger in einem Entscheid dafür, die Kombilösung umzusetzen. Wie das Land Baden-Württemberg mitteilte, ist das Bauvorhaben nach zwölf Jahren Bauzeit im Jahr 2021 abgeschlossen worden. Die Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an dem Bauvorhaben betrug etwa 20%. Die Kombilösung umfasst zwei Einzelprojekte: Zum einen der 2,4 km lange Straßenbahn-Tunnel unter der Kaiserstraße mit einem 1 km langen Südabzweig in der Ettlinger Straße und zum anderen den Umbau der Kriegsstraße mit einem 1,4 km langen Straßentunnel sowie einer neuen Straßenbahntrasse über diesem Tunnel.

Übrigens: Nun wissen Sie, welche Bauprojekte als die teuersten in Deutschland gelten.