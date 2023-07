Die Schuhe, die uns durch das Leben tragen, das Smartphone, das uns mit anderen Menschen verbindet, die Kleidung, die uns ein gutes Gefühl gibt – all diese materiellen Dinge haben für uns einen persönlichen Stellenwert. In der heutigen globalen und digitalen Welt spielen Marken deshalb eine wichtige Rolle. Dabei kann es auch passieren, dass Produkten mehr Bedeutung zugeschrieben wird, als ihre Funktion hergibt. Nachhaltigkeit,Reichtum und Kreativität– nicht selten identifizieren sich Verbraucher mit einer bestimmten Marke. Doch was sind eigentlich die wertvollsten Marken unserer Zeit? Erfahren Sie hier im Ranking, welche zu den Top 20 weltweit zählen und noch einige interessante Fakten.

Überblick: Der Marktwert der 20 wertvollsten Marken der Welt

Platz 1 : Apple (880,455 Milliarden US-Dollar)

Platz 2 : Google (577,683 Milliarden US-Dollar)

Platz 3 : Microsoft (501,856 Milliarden US-Dollar)

Platz 4 : Amazon (468,737 Milliarden US-Dollar)

Platz 5 : McDonald's (191,109 Milliarden US-Dollar)

Platz 6 : Visa (169,092 Milliarden US-Dollar)

Platz 7 : Tencent (141,020 Milliarden US-Dollar)

Platz 8 : Louis Vuitton (124,822 Milliarden US-Dollar)

Platz 9 : Mastercard (110,631 Milliarden US-Dollar)

Platz 10 : Coca-Cola (106,109 Milliarden US-Dollar)

Platz 11 : Aramco (105,800 Milliarden US-Dollar)

Platz 12 : Facebook (93,024 Milliarden US-Dollar)

Platz 13 : Oracle (91,922 Milliarden US-Dollar)

Platz 14 : Alibaba (91,898 Milliarden US-Dollar)

Platz 15 : AT&T (88,999 Milliarden US-Dollar)

Platz 16 : Verizon (88,976 Milliarden US-Dollar)

Platz 17 : IBM (87,662 Milliarden US-Dollar)

Platz 18 : Moutai (87,524 Milliarden US-Dollar)

Platz 19 : Hermès (76,299 Milliarden US-Dollar)

Platz 20 : The Home Depot (74,954 Milliarden US-Dollar)

(Quelle: Kantar)

Die 20 wertvollsten Marken der Welt – So wurden die Daten ermittelt

Jedes Jahr werden Ranglisten der wertvollsten Marken veröffentlicht, die zeigen, welche Unternehmen weltweit die stärksten Marken und somit einen großen Einfluss auf die Wirtschaft und das tägliche Leben der Verbraucher haben. Die wertvollsten Marken der Welt im Jahr 2023 basieren auf dem Ranking von BrandZ des Unternehmens Kantar, eines der weltweit führenden Unternehmen in Marketing- und Datenanalyse. Die jährlichen Markenbewertungs-Rankings kombinieren dabei analysierte Finanzdaten mit globaler Markenwertforschung, bei der Millionen von Verbraucher befragt werden. Hierfür müssen die Marken zwei Kriterien erfüllen: Zum einen muss das Unternehmen der Marke börsennotiert sein und die Finanzdaten müssen veröffentlicht sein und zum anderen muss die letzte Bewertung bei Unicorn-Marken, ein Unternehmen für Markenkommunikation, öffentlich zugänglich sein.

Die wertvollste Marke der Welt: Apple

Das Logo des angebissenen Apfels verkörpert die weltweit wertvollste Marke: Apple hat es damit auf den ersten Platz des Rankings mit einem Marktwert von 880,455 Milliarden US-Dollar geschafft. Laut Forbes ist Apple insbesondere durch die Entwicklung, Herstellung und durch den Verkauf von technischen Geräten wie beispielsweise Smartphones, Tablets, Computer und Zubehör bekannt.

Einige Fakten über Apple:

Gründer : Steven Paul Jobs, Ronald Gerald Wayne und Stephen G. Wozniak

Gründungsjahr : 1976

Hauptsitz : Cupertino, Kalifornien (USA)

Mitarbeiteranzahl : 164.000

Auf Platz 2 der wertvollsten Marken weltweit: Google

Die weltweite Suchmaschine Google kennt wohl jeder. Sie belegt im Ranking der wertvollsten Marken mit einem Marktwert von rund 577,683 Milliarden US-Dollar den zweiten Platz.

Einige Fakten über Google:

Gründer : Sergey Brin & Lawrence E. Page

Gründungsjahr : 1998

Hauptsitz : Mountain View, Kalifornien (USA)

Mitarbeiteranzahl : 156,500

(Quelle: Forbes)

Platz 3 der wertvollsten Marken der Welt belegt Microsoft

Drei Technologieunternehmen bilden die Spitze der wertvollsten Marken auf der Welt: Apple, Google und Microsoft. Mit einem Marktwert von circa 501,856 Milliarden US-Dollar zählt Microsoft zu den führenden Marken im Technologiesektor. Das Unternehmen ist in vielen Bereichen der Technologieindustrie tätig und beschäftigt sich laut Forbes mit der Entwicklung und dem Support von Software, Diensten und Geräten und Lösungen.

Einige Fakten über Microsoft:

Gründer : Paul Gardner Allen and William Henry Gates III

Gründungsjahr : 1975

Hauptsitz : Redmond, Washington (USA)

Mitarbeiteranzahl : 122,000

Platz 4 der wertvollsten Marken auf der Welt belegt Amazon

Mit einem Marktwert von 468,737 Milliarden US-Dollar hat es das Technologie- und E-Commerce Unternehmen Amazon auf den vierten Platz des Rankings der wertvollsten Marken auf der Welt geschafft. Der Kernbereich von Amazon konzentriert sich laut Forbes auf die Bereitstellung von Online-Einzelhandelsdiensten. Der Gründer von Amazon, Jeffrey P. Bezos, gehört zu den reichsten Menschen der Welt.

Einige Fakten über Amazon:

Geschäftsführer : Andy Jassy

Gründungsjahr : 1994

Hauptsitz : Seattle, Washington (USA)

Mitarbeiteranzahl : 1,541,000

Auf Platz 5 der wertvollsten Marken der Welt: McDonald's

Die weltweit bekannte Fastfoodkette McDonald's belegt mit einem Markwert von 191,109 Milliarden US-Dollar den fünften Platz im Ranking. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Betrieb und Franchising von Schnellrestaurants.

Einige Fakten über McDonald's:

Gründer : Raymond Albert Kroc

Gründungsjahr : 1955

Hauptsitz : Chicago, Illinois (USA)

Mitarbeiteranzahl : 150,000

(Quelle: Forbes)

Platz 6 der wertvollsten Marken der Welt belegt Visa

Das Visasymbol ist von den meisten Kreditkarten nicht mehr wegzudenken. Das Unternehmen zählt mit einem Marktwert von 169,092 Milliarden US-Dollar zu den wertvollsten Marken der Welt. Visa bietet digitale Zahlungsdienste an und erleichtert laut Forbes auch den globalen Handel durch den Austausch von Wert und Informationen zwischen einem globalen Netzwerk von Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten, Unternehmen, strategischen Partnern und Regierungseinrichtungen.

Einige Fakten über Visa:

Gründer : Dee Hock

Gründungsjahr : 1958

Hauptsitz : Foster City, Kalifornien (USA)

Mitarbeiteranzahl : 26,500

Auf Platz 7 der wertvollsten Marken weltweit: Tencent

Das Internet-Unternehmen Tencent erreicht mit einem Marktwert von 141,020 Milliarden US-Dollar den siebten Platz auf der Liste der wertvollsten Marken weltweit. Bei Tencent Holdings Ltd. handelt es sich um eine Investmentgesellschaft, die sich mit der Bereitstellung von Mehrwertdiensten und Online-Werbungsdiensten beschäftigt.

Einige Fakten über Tencent:

Gründer : Yi Dan Chen, Hua Teng Ma, Chen Ye Xu, Li Qing Zeng, and Zhi Dong Zhang

Gründungsjahr : 1998

Hauptsitz : Shenzhen (China)

Mitarbeiteranzahl : 108,436

(Quelle: Forbes)

Platz 8 der wertvollsten Marken auf der Welt: Louis Vuitton

Die erste Marke auf der Liste, die ihren immensen Marktwert durch Luxusmode erreicht hat: Louis Vuitton belegt mit einem Marktwert von 124,822 Milliarden US-Dollar den achten Platz im Ranking. Das Unternehmen gilt laut Forbes als die wertvollste Luxusmarke der Welt und gehört zur LVMH-Gruppe. Zu den Produkten gehören Lederwaren, Handtaschen, Koffer, Schuhe, Uhren, Schmuck und Accessoires.

Einige Fakten über Louis Vuitton:

Gründer : Louis Vuitton

Gründungsjahr : 1854

Hauptsitz : Paris (Frankreich)

Mitarbeiteranzahl : 150,479

Platz 9 der wertvollsten Marken weltweit belegt Mastercard

Die Konkurrenz von Visa hat es mit einem Marktwert von 110,631 Milliarden US-Dollar auf Platz 9 der wertvollsten Marken der Welt geschafft. Das Unternehmen ist in der Zahlungsbranche tätig und verbindet Verbraucher, Finanzinstitute, Händler, Regierungen und Unternehmen miteinander.

Einige Fakten über Mastercard:

Gründer : Mehrere Banken (First National City Bank of New York, Bank of California, Bank of Montreal und weitere regionale Banken)

Gründungsjahr : 1966

Hauptsitz : New York (USA)

Mitarbeiteranzahl : 29,900

(Quelle: Forbes)

Coca-Cola ist auf Platz 10 der wertvollsten Marken auf der Welt

Egal ob klassisch, Coca-Cola light oder Coke Zero – Das bekannte Markengetränk gibt es in vielen unterschiedlichen Varianten. Mit einem Marktwert von 106,109 Milliarden US-Dollar belegt das Unternehmen den zehnten Platz des Rankings der wertvollsten Marken weltweit. Coca-Cola bietet weitaus mehr als Cola an: Laut Forbes beschäftigt sich das Unternehmen für alkoholfreie Getränke mit der Herstellung, Vermarktung und dem Verkauf von alkoholfreien Getränken. Dazu gehören sprudelnde Softdrinks, Wasser, Sportgetränke, Saft, Milch- und pflanzliche Getränke, Tee, Kaffee sowie Energydrinks.

Einige Fakten über Coca-Cola:

Gründer : Asa Griggs Candler

Gründungsjahr : 1886

Hauptsitz : Atlanta, Georgia (USA)

Mitarbeiteranzahl (inklusive Abfüllpartner weltweit): etwa 700.000

(Quelle: Coca-Cola Company)

Auf Platz 11 der wertvollsten Marken weltweit: Aramco

Aramco beschäftigt sich laut Forbes mit der Erkundung, Produktion, Transport und dem Verkauf von Rohöl und Erdgas und gilt als größte Erdölfördergesellschaft weltweit. Mit einem Marktwert in Höhe von 105,800 Milliarden US-Dollar belegt Saudi Aramco Platz 11 der wertvollsten Marken auf der Welt. Aramco zählt zu den 10 größten Unternehmen der Welt.

Einige Fakten über Aramco:

Geschäftsführer : Amin bin Hasan Al-Nasser

Gründungsjahr : 1933

Hauptsitz : Dhahran (Saudi Arabien)

Mitarbeiteranzahl : 68,493

Facebook belegt Platz 12 der wertvollsten Marken der Welt

Facebook gehört als weltweit soziales Netzwerk zu Meta Platforms, ein amerikanisches Technologieunternehmen und belegt Platz 12 der wertvollsten Marken der Welt mit einem Marktwert von 93,024 Milliarden US-Dollar.

Einige Fakten über Facebook:

Gründer : Mark Elliot Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Chris R. Hughes, Andrew McCollum, and Eduardo P. Saverin

Gründungsjahr : 2004

Hauptsitz : Menlo Park, Kalifornien (USA)

Mitarbeiteranzahl : 86,482

(Quelle: Forbes)

Platz 13 der wertvollsten Marken auf der Welt: Oracle

Oracle besitzt einen Marktwert von 91,922 Milliarden US-Dollar und schafft es damit auf Platz 13 im Ranking. Oracle ist laut Forbes ein multinationales Technologieunternehmen, das eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie anbietet.

Einige Fakten über Oracle:

Gründer : Lawrence Joseph Ellison, Robert Nimrod Miner and Edward A. Oates

Gründungsjahr : 1977

Hauptsitz : Redwood City, Kalifornien (USA)

Mitarbeiteranzahl : 16,530

Platz 14 der wertvollsten Marken weltweit belegt Alibaba

Alibaba betreibt Online- und Mobilmarktplätze für den Einzel- und Großhandel und ist den letzten Jahren zu einer bedeutenden Marke geworden: Mit einem Marktwert von 91,898 Milliarden US-Dollar belegt die Alibaba Group Platz 14 der weltweit wertvollsten Marken.

Einige Fakten über Alibaba:

Gründer : Chung Tsai and Yun Ma

Gründungsjahr : 1999

Hauptsitz : Hangzhou (China)

Mitarbeiteranzahl : 254,941

(Quelle: Forbes)

Auf Platz 15 der wertvollsten Marken auf der Welt: AT&T

Mit einem Marktwert von 88,999 Milliarden US-Dollar schafft es AT&T auf Platz 15 der wertvollsten Marken der Welt. Laut Forbes bietet AT&T eine breite Palette von Telekommunikationsdiensten an, darunter Mobilfunk, Festnetztelefonie, Breitband-Internetzugang und Fernsehdienste.

Einige Fakten über AT&T:

Geschäftsführer: John Stankey

Gründungsjahr : 1876

Hauptsitz : Dallas, Texas (USA)

Mitarbeiteranzahl : 160,700

Verizon belegt Platz 16 der wertvollsten Marken weltweit

Bei Verizon handelt es sich um eine Holdinggesellschaft, die sich mit der Bereitstellung von Kommunikations-, Informations- und Unterhaltungsprodukten und -dienstleistungen für Verbraucher, Unternehmen und Regierungsbehörden beschäftigt. Das Unternehmen gehört mit einem Marktwert von 88,976 Milliarden US-Dollar zu den wertvollsten Marken weltweit.

Einige Fakten über Verizon:

Geschäftsführer: Hans Vestberg

Gründungsjahr : 1983

Hauptsitz : New York (USA)

Mitarbeiteranzahl : 104,219

(Quelle: Forbes)

Platz 17 der wertvollsten Marken auf der Welt: IBM

IBM steht für International Business Machines Corporation und ist ein amerikanisches IT- und Beratungsunternehmen, das laut Forbes im Bereich der Informationstechnologie agiert und mit einem Marktwert von 87,662 Milliarden US-Dollar zu den wertvollsten Marken der Welt zählt.

Einige Fakten über IBM:

Gründer: Charles Ranlett Flint and Thomas J. Watson Sr.

Gründungsjahr : 1911

Hauptsitz : Armonk, New York (USA)

Mitarbeiteranzahl : 281,000

Auf Platz 18 der wertvollsten Marken weltweit: Moutai

Der chinesische Brandweinhersteller Moutai schafft es mit einem Marktwert von 87,524 Milliarden US-Dollar auf Platz 18 der wertvollsten Marken weltweit.

Einige Fakten über Moutai:

Geschäftsführer: Jing Ren Li

Gründungsjahr : 1999

Hauptsitz : Renhuai (China)

Mitarbeiteranzahl : 31,413

(Quelle: Forbes)

Hermès belegt Platz 19 der wertvollsten Marken auf der Welt

Nicht der Paketversand Hermes ist gemeint, sondern das französische Familienunternehmen Hermès, das laut Forbes Textilien und Bekleidung herstellt und verkauft, beispielsweise Lederwaren. Das Unternehmen gehört mit einem Marktwert von 76,299 Milliarden US-Dollar zu den wertvollsten Marken auf der Welt.

Einige Fakten über Hermès:

Gründer: Thierry Hermès

Gründungsjahr : 1938

Hauptsitz : Paris (Frankreich)

Mitarbeiteranzahl : 19,686

Platz 20 der wertvollsten Marken weltweit: The Home Depot

Der weltweit größte Einzelhändler für Heimwerkerprodukte schafft es mit einem Markwert von 74,954 Milliarden US-Dollar auf den letzten Platz im Ranking der wertvollsten Marken.

Einige Fakten über The Home Depot: