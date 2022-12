Karlsruhe vor 3 Stunden

DFB-Vizepräsident findet Katar-Kritik überzogen

DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann hält die Kritik an WM-Gastgeber Katar für zu hart. Die Vorwürfe gegen die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft an das Emirat gingen zwar in Ordnung, auch müsse man die Menschenrechtslage kritisieren, sagte Zimmermann der "Rhein-Neckar-Zeitung" (Mittwoch). "Aber diese generelle und absolute Ablehnung finde ich überzogen, weil sie auch zu nichts anderem als Ablehnung auf der anderen Seite führt." Katar habe in den vergangenen Jahren "viele Dinge positiv verändert, auch im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen der Wanderarbeiter."