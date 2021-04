vor 1 Stunde Karlsruhe Deutsche Bahn eröffnet neues Trainingszentrum am Karlsruher Hauptbahnhof

Die Deutsche Bahn AG (DB) hat ein neues Trainingszentrum in Karlsruhe in Betrieb genommen. Nach rund zwei Jahren Bauzeit vereine das neue Zentrum bislang getrennte Standorte in Mannheim und Karlsruhe zu einer "leistungsfähigen Einheit und wird von der Bahntochter DB Training, Learning&Consulting betrieben". Auf rund 2.400 Quadratmetern direkt am Karlsruher Hauptbahnhof sorge die DB künftig für die Qualifizierung und kontinuierliche Weiterbildung der in der Region ansässigen Konzernbelegschaft in den Bereichen Fahrzeugtechnik, Bahnbetrieb, Infrastruktur und Business Skills, wie beispielsweise Projektmanagement.