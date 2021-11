vor 16 Stunden Stuttgart Land will deutlich weniger Geld für Radwegeausbau im kommenden Jahr ausgeben

Im Haushaltsentwurf des Landes für das kommende Jahr sind mit 10,2 Millionen Euro deutlich weniger Mittel für den Radwegeausbau vorgesehen als in den beiden Jahren davor. Waren es in den Jahren 2020 rund 18,2 Millionen und im laufenden Jahr rund 19,7 Millionen Euro, so sind für 2022 nur 10,2 Millionen Euro eingeplant. «Der Radwegeausbau im Land wird dadurch nicht leiden», betonte am Montag ein Sprecher des Verkehrsministeriums.