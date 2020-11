vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Rheinstetten/Karlsruhe/Freiburg Der Unfallfahrer von Karlsruhe: Hätte die Polizei ihn schon früher schnappen können?

Geklaute Autos, spektakuläre Unfälle, ein großer Polizeieinsatz - was sich anhört wie eine Szene eines Hollywood-Actionfilms, hat sich am Dienstagabend so tatsächlich in Karlsruhe abgespielt. Ein 48-jähriger Mann hatte von Rheinstetten bis in den Raum Freiburg mehrere Unfälle verursacht, bis er von der Polizei auf der A5 gestoppt werden konnte. Doch warum hat genau das so lange gedauert?