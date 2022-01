vor 39 Minuten Karlsruhe Der nächste bitte: Mit "Bolt" startet neuer E-Rolleranbieter in Karlsruhe

Das E-Scooterangebot in Karlsruhe wird erweitert. Neben den bisherigen Anbietern, Voi, Lime, Bird und Tier startet nun auch der Anbieter Bolt in der Fächerstadt. Dies erklärt das Unternehmen am Freitag via Pressemitteilung.