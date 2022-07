Karlsruhe vor 2 Stunden

Bundesteilhabegesetz und Ukraine-Krieg: Über 1 Million Euro für mehr Personal im Landkreis Karlsruhe

Die große Anzahl an Geflüchteten im Zuge des Ukraine-Kriegs sowie die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes verstärken auch im Landkreis Karlsruhe die Arbeitsbelastung. Der höhere Personalbedarf, etwa im Bereich der Grundsicherung, Bildung und Teilhabe, im Jugendamt, im Amt für Integration sowie in der Ausländerbehörde soll nun mit über 20 neuen Stellen gedeckt werden. Ab 2023 fallen dafür jährliche Kosten von rund 1,1 Millionen Euro an. Das teilt das Landratsamt in einer Presseinformation mit.