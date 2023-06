"Der König von Palma" geht im Juli 2023 in die zweite Staffel. Die Serie zeigt, wie Mallorca zur Touristenhochburg aufstieg, und was damals in den Kneipen und Cafés an der Playa passierte. Wo für Urlauber und Party-Fans Träume wahr werden, wird das Gastro-Business für den Barbesitzer Mattis Adler gefährlich: Er soll mit seinem Bieradler Schutzgeld zahlen - doch er weigert sich.

Sie wollen mehr zur neuen Staffel von "Der König von Palma" erfahren? Alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Handlung und Besetzung haben wir in diesem Artikel für Sie.

"Der König von Palma", Staffel 2: Sendetermine im Überblick

Ende November 2022 sind die Dreharbeiten für die zweite Staffel der RTL-Serie gestartet - am 11. Juli 2023 kommen nun die ersten Folgen. Ab dann können Sie erfahren, wie es mit Mattis und seinem Bieradler weiter geht. Alle Fans des Binge-Watching können sich extra freuen, denn es kommen an zwei Tagen gleich drei Episoden direkt hintereinander raus. Die Sendetermine haben wir hier für Sie aufgelistet:

Dienstag, 11. Juli 2023, 20.15 Uhr: Die Allianz

Dienstag, 11. Juli 2023, 21.05 Uhr: Hitzewelle

Dienstag,11. Juli 2023, 22 Uhr: Durchbruch

Dienstag, 18. Juli 2023, 20.15 Uhr: Folgentitel noch nicht bekannt

Dienstag, 18. Juli 2023, 21.05 Uhr: Folgentitel noch nicht bekannt

Dienstag, 18. Juli 2023, 22 Uhr: Folgentitel noch nicht bekannt

Übertragung von "Der König von Palma" 2023 im TV und Stream

Auch die zweite Staffel läuft an zwei Dienstagen auf RTL. zusätzlich gibt es alle Folgen auf dem sendereigenen Streamingdienstes RTL+zu sehen. Dazu ist allerdings ein Premium-Abo notwendig: RTL+ gibt es im Monatsabo für 6,99 Euro pro Monat, davon sind die ersten 30 Tage kostenlos. Im Jahresabo kostet RTL+ 59,99 Euro.

Worum geht es in "Der König von Palma"? Die Handlung von Staffel 2

Im Sommer des Jahres 1992 ist Hochsaison auf Mallorca. Auf der Trauminsel für Touristen und Party-Fans hat Mattis Adler ganz andere Probleme: Als Besitzer des Bieradlers wird er von Manuel Díazum Schutzgeld erpresst, weigert sich jedoch zu zahlen. So hängt am Ende nicht nur das gesamte Personal des Bieradlers mit drin, sondern auch Mattis Familie.

In der zweiten Staffel wird der Konkurrenzkampf immer härter und das Personal des Bieradlers wird ernsthaft bedroht. Der Bieradler soll Teil eines Geldwäschesystems werden. Manuel Díaz setzt Matti weiter unter Druck und versucht das Grundstück neben dem Bieradler zu pachten. Das ist jedoch nur einer von vielen Versuchen, Matti einzuschüchtern und ihm letztendlich seine Bar zu entreißen.

Neben den Sorgen um seine Bar kommen auch noch Mattis persönliche Probleme dazu: Schon seit anderthalb Jahren führt er eine heimliche Liebesbeziehung mit Bianca, der ehemaligen Kellnerin und Bookerin im konkurrierenden PARADISO. Doch es gelingt ihm einfach nicht seiner Frau Sylvie die Wahrheit zu erzählen, zumal die beiden mit Katja und Dennis zwei Kinder haben. Bianca merkt jedoch im Laufe der neuen Staffel, dass sie es nicht mehr aushält, die heimliche Geliebte zu sein.

Auch Mattis Kinder haben es nicht leicht auf der Insel - Katja und Dennis geraten an die falschen Leute und drohen, auf die schiefe Bahn zu geraten. Wie ihr Vater müssen sich auch die beiden Kids am Ende die Frage stellen, wem sie noch vertrauen können.

Die Besetzung in Staffel 2 von "Der König von Palma": Schauspieler im Cast

Auch in den neuen Folgen dreht sich die Story um Matti der alles daran setzt seinen Bieradler weiterführen zu können. Der Hauptdarsteller des starrköpfigen Barbesitzers Henning Baum ist deshalb natürlich auch in Staffel 2 wieder mit dabei. Mattis' Frau Sylvie dagegen ist neu besetzt: Heike Makatsch ersetzt Sandra Borgmann in der neuen Staffel. Das sind alle Darsteller in der zweiten Staffel von "Der König von Palma":