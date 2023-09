"Schau mal, auf der Uhr steht 8.13 Uhr. Heute ist die Deutsche Bahn also mal pünktlich", sagt ein etwa 12-jähriger Junge zu seiner Mutter, die mir an diesem Donnerstagmorgen, 31. August, schräg gegenüber sitzen. In den vergangen vier Monaten war dies leider nur selten Fall. Vor allem in den Monaten Mai bis August kam es auf der Strecke zwischen Karlsruhe und Achern immer wieder zu Verspätungen und Zugausfällen.

Verspätungen zwischen Bühl und Karlsruhe sind normal

So stand ich etwa am 31. Mai morgens um kurz nach sechs Uhr pünktlich am Bahnhof in Bühl. Wer nicht pünktlich kam, war der RE, der mich eigentlich um 6.05 Uhr nach Karlsruhe bringen sollte. Über die Anzeigetafel am Bahnsteig huschte die Mitteilung, dass der RE in Richtung Karlsruhe Hauptbahnhof etwa 25 Minuten Verspätung hat.

(Symbolbild) | Bild: Lea Lange

An diesem Morgen sollte ich bereits um 7 Uhr im Büro am Schreibtisch sitzen, durch die Verspätung der Bahn komme aber auch ich mehr als eine halbe Stunde später an. Zahlreiche E-Mails warten bereits und ich merke, dass mir die verlorene Zeit fehlt. "Mist!", denke ich mir und kämpfe mich durch den Aufgabenwust.

Leider bleibt es nicht bei der Ausnahme, sondern ist dies nur ein Beispiel für zahlreiche Verspätungen. Vor allem in den Sommermonaten fällt mir immer wieder auf, dass sich die Züge verspäten oder sogar ausfallen und ich mich ins Homeoffice begeben muss, um meinen eigenen Dienst rechtzeitig beginnen zu können.

Beispiele? Hier ein kleine Auswahl an Tagen an denen ich aufgrund der Bahnverspätung zu spät kam oder ins HomeOffice wechseln musste:

17. Februar um 9.21 Uhr: Der RE in Richtung Karlsruhe hat etwa 10 Minuten Verspätung

27. Februar um 8.13 Uhr: Der RE verspätet sich wegen eines Polizeieinsatzes, welcher außerhalb des Zuges stattfindet, um mehr als 20 Minuten

31. Mai um 6.05 Uhr: Der RE in Richtung Karlsruhe hat 25 Minuten Verspätung.

14. Juni um 6.05 Uhr: RE fällt komplett aus

15. Juni um 6.05 Uhr: RE fällt komplett aus. Grund ist eine Reparatur am Zug

16. Juni um 6.05 Uhr: RE fällt komplett aus

10 Juli um 6.05 Uhr: Der RE in Richtung Karlsruhe verspätet sich über eine Stunde. Grund dafür ist ein Notarzteinsatz

25. August um 8.13 Uhr: RE fällt wegen Gewitter aus

31. August um 8.13 Uhr: Re fällt komplett aus

Gründe für Verspätungen und Ausfälle

Doch warum kommt es in den Sommermonaten überhaupt zu diesen Unannehmlichkeiten auf der Strecke zwischen Achern und Karlsruhe und wie schnell kann die Bahn auf Ausfälle reagieren? Fragen, die ich der Deutschen Bahn am Montagnachmittag, 28. August, in einem Telefongespräch gestellt habe.

Eine Frau steigt in den RE ein. | Bild: Roland Weihrauch/dpa

"Wir hatten in den Sommermonaten einen erhöhten Krankenstand, außerdem hatten einige unserer Mitarbeiter in diesem Zeitraum Urlaub. Ein weiterer Grund für die Verspätungen beziehungsweise vermehrten Zugausfälle war eine verringerte Fahrzeugverfügbarkeit, aufgrund von Reparaturen", so eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) im Gespräch mit mir.

Eine Begründung, die für mich allerdings nicht ganz nachvollziehbar ist. Vor allem die Aussage der Urlaube ist für mich kein Grund für Zugausfälle und Verspätungen und ich hacke nach: "Sind Urlaube nicht lange im voraus bekannt und entsprechend ein planbar?" Als meine eigene Interpretation tut die Bahnsprecherin meine Überlegung zunächst ab.

Im selben Atemzug erläutert sie mir dann allerdings, dass es eben die Kombination aus erhöhtem Krankenstand und zusätzlichen Urlaubszeiträumen der Mitarbeiter sei, die es der DB schwer machten, kurzfristig für Ersatz zu sorgen.

Keine Doppelschichten für Lokführer

Vor allem dann, wenn die DB erst am frühen Morgen die Mitteilung eines Lokführers erhalte, dass dieser seine Frühschicht nicht wahrnehmen kann, stelle dies die DB vor eine große Herausforderung. "Wir haben für jede Schicht einen Lokführer eingeteilt, das heißt vorne im Zug sitzt immer nur einer. Wenn er oder sie nun kurzfristig ausfällt, ist das natürlich ein Problem", erklärt die Bahnsprecherin.

Ein Lokführer im Führerstand eines Diesel-Triebwagens der Deutschen Bahn. | Bild: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

So sei zu bedenken, dass die DB im Schichtbetrieb arbeite und sich die Mitarbeiter an die Pausenzeiten zu halten haben. "Vor allem das Thema Sicherheit ist da ein ganz zentrales", sagt die Sprecherin der Bahn weiter.

Bahnausfälle wegen Unwetter

Manchmal sei es aber auch einfach höhere Gewalt. So sei etwa das Thema Wetter auch für die DB nicht immer vorhersehbar. "Bahnausfälle aufgrund eines umgestürzten Baums, lassen sich leider nicht so einfach vermeiden", gibt die Bahnsprecherin zu bedenken.

Eine Anzeigetafel weist auf Verspätungen der Bahn durch Unwetter hin. | Bild: picture alliance / dpa

Rings um die Bahnstrecken würde allerdings regelmäßig für Baumpflege gesorgt, um das Risiko eines herabfallenden Astes bei Unwettern zu reduzieren.

Fahrgäste werden schnellstmöglich informiert

"Wir würden auch gerne immer pünktlich kommen, aber manchmal ist das wegen der genannten Gründe so leider nicht immer möglich", zeigt sich die Bahnsprecherin verständnisvoll. "Per Lautsprecherdurchsage am Bahnhof, Infobanner am Gleis oder über unsere digitalen Auskunftsmedien, informieren wir unsere Fahrgäste immer so schnell wie möglich über Zugausfälle oder Verspätungen."

Auch in Zukunft müssen sich Fahrgäste auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen

Ob für die Zukunft eine bessere Taktung geplant, die Urlaubszeit nun beendet ist und die Fahrzeuge repariert sind, konnte die Bahnsprecherin mir nicht beantworten. Ich werde mich also wohl auch zukünftig - wie viele andere Pendler auch - weiterhin darauf einstellen müssen, dass plötzlich die Ansage ertönt: "RE 7 in Richtung Karlsruhe Hbf fällt heute aus" oder ich sehe bereits vorab in der DB-App, dass mein Zug ausfällt oder Verspätung hat.

Bild: Deutsche Bahn AG/Axel Hartmann

Etwas mehr Verständnis habe ich nach meinem Telefonat mit der DB-Sprecherin allerdings schon. So war mir nicht bewusst, dass es für jede Schicht immer nur einen Lokführer und keinen direkten Ersatz gibt. Ich hoffe nur, dass mir das auch einfällt, wenn ich demnächst wieder am Bahnhof stehe und verzweifelt auf meinen Zug warte.

Wie sieht das bei Euch aus, habt ihr noch Verständnis oder überwiegt bei Euch der Ärger?