Zunächst stehe ab Dienstag, 5. Juli, die Demontage des Fahrleitungsdrahtes im Abschnitt zwischen Kronenplatz und Europaplatz auf der Agenda der VBK-Bahnmeisterei. Diese Arbeiten dauern vorraussichtlich bis Ende Juli an und finden nachts statt. Sie haben keinerlei Auswirkungen auf den innerstädtischen Straßen- und Stadtbahnverkehr.

Ab Montag, 25. Juli, bauen die VBK dann die insgesamt 21 Fahrleitungsmasten zurück, an denen der Fahrdraht bislang befestigt war. Die Tiefbauarbeiten, die zum Herauslösen der Masten aus ihren Fundamenten erforderlich sind, finden tagsüber statt. Die Fahrleitungsmasten müssen aufgrund ihrer Länge und dem für die Demontage und Abtransport erforderlichen Platzbedarf wiederum in den Nachtstunden aus dem Erdreich gezogen werden.

Weg wird frei für Umgestaltung der Kaiserstraße

Im Oktober werden die VBK die noch bestehende Haltestellen-Infrastruktur an der Herrenstraße zurückbauen. In den früheren Haltestellenbereichen am Markplatz und Kronenplatz ist ein gehweggleiches Niveau bereits vorhanden, während an der Herrenstraße noch ein höherer Bahnsteig sowie Geländer und Absturzsicherungen existieren.

Die obere Kaiserstraße am Marktlatz | Bild: Lars Notararigo

In einem abschließenden Schritt wird mit dem Ausbau der Schienen – dieser soll ab dem Frühjahr 2023 erfolgen – der Weg freigemacht für die geplante Umgestaltung der Kaiserstraße. Diese wird seit der Inbetriebnahme des Stadtbahntunnels im Dezember 2021 nicht mehr für den oberirdischen Bahnbetrieb genutzt und in den nächsten Jahren zu einer Flaniermeile für Fußgänger umgestaltet