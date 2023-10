Der Nahostkonflikt zwischen Israel und Palästina ist aktuell so brisant wie schon Jahre nicht mehr. Beiden Konfliktparteien wurden bereits Kriegsverbrechen vorgeworfen und Sympathisanten auf der ganzen Welt demonstrieren für ihre jeweilige Seite.

Stadt setzt auf Gespräche statt Verbote

So auch in Karlsruhe. Um Antisemitismus und Ausschreitungen auch künftig vorzubeugen, setzt die Stadt Karlsruhe auf Kooperationsgespräche mit den Anmeldern.

Frank Mentrup spricht auf einer Mahnwache nach den Angriffen der Hamas vor dem Rathaus. | Bild: © Stadt Karlsruhe, Presse- und Informationsamt, Monika Müller-Gmelin

Ein Verbot für Demonstrationen von Palästinensern will die Stadt nicht grundsätzlich erlassen. Vielmehr sei hier die Meinungsfreiheit zu beachten, erklärt Oberbürgermeister Frank Mentrup während eines Pressegesprächs am Dienstag, 17. Oktober.

"Eine Demokratie muss das aushalten", so der Rathauschef. Zugleich machte Mentrup deutlich, dass er von allen Kundgebungsbeteiligten erwarte, dass sich jeder ohne Einschränkungen gegen die terroristischen Morde und das Leiden der unschuldigen Zivilbevölkerung bekenne.

Drei Kundgebungen für das Wochenende angemeldet

Für das kommende Wochenende sind drei weitere Kundgebungen auf dem Marktplatz angemeldet. Am Freitagabend eine Pro-Palästina-Versammlung mit 200 Teilnehmern, am Samstag eine Menschenkette, die Mitgefühl mit Kriegsopfern zum Ausdruck bringen will und im Anschluss eine Protestaktion gegen Kolonialisierung mit 300 Teilnehmern.

Derzeit würden die Veranstaltungen geprüft, so Maximilian Lipp, Leiter des Karlsruher Ordnungsamts. "Ich möchte darauf hinweisen, dass die Versammlungsfreiheit neben dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit schlichtweg konstituierend für unsere freiheitlich, demokratische Gesellschaftsordnung ist", so Lipp.

Kooperationsgespräche sollen Gefährdung vermeiden

Dennoch gebe es auch Grenzen der Versammlungsfreiheit. Diese seien etwa erreicht, wenn eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung oder absehbare Verstöße gegen die Rechtsordnung zu befürchten sei. Auch die Verwendung einer Hamas-Flagge oder auch der Raub der Flagge Israels, wie zuletzt in der Nacht auf Dienstag am Südflügel des Karlsruher Rathaus, seien Verbotsgründe.

Maximilian Lipp, Leiter des Ordnungs- und Bürgeramt der Stadt Karlsruhe | Bild: Dominik Khilji

Um derartige Vorfälle zu verhindern, würden die Anmelder vor einer Kundgebung vorab überprüft. So versuche das Ordnungsamt, gemeinsam mit der Polizei Informationen zu den jeweiligen anmeldenden Personen sowie dem Inhalt der Versammlung zu erlangen. Außerdem gebe es im Vorfeld mit den Anmeldern sogenannte Kooperationsgespräche.

Ziel dieser sei es, dass die Versammlungsfreiheit in den Grenzen des Rechts zur Geltung kommen könne. "Das Verbot einer Versammlung ist immer die ultima ratio", so Lipp.

Stadt Karlsruhe solidarisiert sich mit Israel

Indes betonte Mentrup die uneingeschränkte Solidarität mit Israel: "Die Stadt Karlsruhe steht unverbrüchlich und ohne Abstriche zur Existenz Israels und zu einer klaren Verurteilung der Terrorangriffe auf Israel", so der Rathauschef.

In der vergangenen Woche habe sich die Stadt daher Gedanken gemacht, wie sie ihre Solidarität mit Israel zum Ausdruck bringen möchte. So habe die Stadt sich etwa aktiv an einer Mahnwache der jüdischen Gemeinde beteiligt, im Gemeinderat habe es eine beeindruckende Gedenkminute gegeben, es seien Solidaritätsbekundungen versendet worden und Trauerflors an den Fahnen vor dem Rathaus angebracht worden.

Die Flagge Israels hisste die Stadt erst später als andere Städte. Warum die Stadt Karlsruhe zunächst auf das Hissen einer Israel-Flagge verzichtete, ließ Mentrup unbeantwortet. Mit dem Gewaltaufruf der Hamas am vergangenen Donnerstag, 12. Oktober, habe sich die Situation dann allerdings verändert und wollte die Stadt Karlsruhe mit dem Hissen der Israel-Flagge ein weiteres politisches Zeichen für ihre klare Positionierung nach außen senden.

Die Stadt hat am Donnerstag eine Israel-Fahne vor dem Rathaus gehisst. | Bild: Dominik Khilji

Ein weiterer Grund für das Hissen der Flagge zu diesem Zeitpunkt war das Stadtfest, bei dem zahlreiche Bürger damit an das Leid durch den Krieg erinnert werden sollten. Die erst vor wenigen Tagen gehisste Flagge wurde laut Stadt in der Nacht zu Dienstag gestohlen. Ermittlungen seien eingeleitet worden.

Israel-Flagge soll auch weiterhin vor dem Rathaus wehen

Eine neu angebrachte Israel-Flagge wurde bereits gehisst. Diese soll erstmal weiter vor dem Südflügel des Rathauses wehen. Zugleich könne sich Mentrup vorstellen, dem Vorbild Heidelbergs zu folgen. Dort sei die israelische Flagge eingeholt worden und durch eine Fahne mit der Aufschrift "Mayors for Peace" ("Bürgermeister für Frieden") ersetzt.