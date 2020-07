vor 5 Stunden Berlin Demo am 25. September: Fridays for Future will wieder weltweit auf die Straße

"Können auf den Klimaprotest nicht verzichten": Trotz Corona-Pandemie will Fridays For Future Ende September da weitermachen, wo sie am Anfang des Jahres aufhören mussten. Die Klimabewegung Fridays for Future will trotz der Corona-Krise im Herbst wieder weltweit auf den Straßen demonstrieren - auch in Karlsruhe.