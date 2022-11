Stuttgart vor 2 Stunden

Dauerregen und vereinzelte Gewitter in Baden-Württemberg

Es wird nass im Südwesten: Regenschauer und einzelne Gewitter ziehen am Freitag über Baden-Württemberg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bewegt sich ein Tief ostwärts über das Land. Am Nachmittag und Abend sollen im Schwarzwald und im Allgäu zwischen 30 und 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Einzelne Gewitter mit starken bis stürmischen Böen bis zu 60 Kilometern pro Stunde werden erwartet. In Karlsruhe ist über das Wochenende ebenfalls Dauerregen angesagt.