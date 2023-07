Der Sommer ist in voller Blüte. Darum geben für das Wochenende in Karlsruhe erneut die Outdoor-Veranstaltungen den Ton an. Was Ihr vom 14. bis 16. Juli in Karlsruhe erleben könnt, gibt es hier zum Nachlesen.

Die Vorschläge sind nichts für euch? Dann werdet Ihr vielleicht in unserer Juli Übersicht fündig: https://www.ka-news.de/region/karlsruhe/feste-flohmarkt-und-poetry-slam-diese-veranstaltungen-hat-karlsruhe-im-juli-zu-bieten-art-2966633

14. Juli: Sunset Party auf dem Turmberg

Cocktails, DJs und einen tollen Blick über Karlsruhe. Diese After-Work-Party hat so einiges zu bieten. Veranstaltungsort ist der Turmberg in Durlach. Tischbuchungen und VVK-Tickets werden online abgewickelt. Natürlich könnt ihr auch ohne Reservierung vorbeikommen.

Wann? ab 18 Uhr

ab 18 Uhr Wo? Reichardtstraße 22, 76227 Durlach

Reichardtstraße 22, 76227 Durlach Kosten: 15 Euro im VVK, Abendkasse 18 Euro

14. bis 15. Juli: Lembacher-Weg Sommerfest

In Stutensee findet dieses Wochenende ein ganz besonderes Fest statt. Das Sommerfest des Vereins Lembacher-Weg! Der Verein sammelt Spendengelder, um die (letzten) Wünsche von schwerkranken Kindern zu erfüllen. Im übertragenen Sinne kann die Feier also auch als eine Art Charity Straßenfest betitelt werden. Live-Musik und Fahrschäfte sorgen für die Unterhaltung vor Ort.

Wann? Freitag und Samstag ab 17 Uhr

Freitag und Samstag ab 17 Uhr Wo? Lembacher-Weg Stutensee. Haltestelle: Blankenloch Süd

14. bis 17. Juli: Hirschbrückenfest

Nach 13 Jahren findet erstmals wieder das Stadtteilfest der Südweststadt, das Hirschbrückenfest, an der gleichnamigen Brücke statt. Neben einem Luftballonwettbewerb können sich Besucher auf Salutschüsse der Bürgerwehr und ein buntes Unterhaltungsprogramm freuen.

Wann? Freitag ab 18 Uhr. Samstag ab 14 Uhr. Sonntag ab 10 Uhr. Montag ab 17 Uhr

Freitag ab 18 Uhr. Samstag ab 14 Uhr. Sonntag ab 10 Uhr. Montag ab 17 Uhr Wo? Hirschbrücke. Ecke Hirschstraße, Jollystraße und Mathystraße

15. Juli: Nachtflohmarkt

Neue Schätze entdecken, aber keine Lust auf die Sommerhitze? Der Nachtflohmarkt in Grünwinkel bietet da eine willkommene Alternative! Da geht das Schnäppchen-Jagen auch (fast) ohne Schweißausbrüche. Wem die Hitze nicht so viel ausmacht, der kann zwischen 7 und 15 Uhr auch den Flohmarkt in der Bannwaldallee besuchen.

Wann? Ab 18 Uhr

Ab 18 Uhr Wo? Auf dem Parkplatz beim Pfitzenmeier

12. bis 18. Juli: Das Fest am See

Neben all den Stadtteilfest findet schon bald die große Schwester aller Feste in Karlsruhe statt. Das Fest! Zum Einstimmen können Fans das Fest am See, früher Vorfest, besuchen. Der Eintritt ist kostenlos und bietet den Besuchern nicht nur eine entspannte Location und kühle Drinks, sondern auch ein breites Musikprogramm. Ab 18 Uhr rocken, singen, rappen und spielen die verschiedensten Künstler auf der dortigen Cafébühne.