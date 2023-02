Für die finalen närrischen Tage ist wohl nur vereinzelt mit Regen zu rechnen. "Es wird am Montag mit 6 bis 8 Grad zwar etwas kühler, es regnet aber kaum noch", teilt Meteorologe Bernhard Mühr auf Anfrage der Redaktion mit.

Sonne selten, aber kein Wind

Die Sonne blicke sich indes nur selten. So überwiegen auch am Faschingsdienstag die Wolken. "Es bleibt aber bei Tageshöchstwerten der Temperatur um 10 Grad weitgehend trocken", so Mühr. Und auch in den Nächten sei nicht mit Glätte durch Schnee, Schneematsch oder überfrierender Nässe zu rechnen. Weiterhin wird es auch weniger windig. Die Intensität bleibt mäßig. "Gefährliche Windstärken von 70 km/h werden bis Dienstag nicht erwartet", sagt Mühr.