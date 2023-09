Hohe Temperaturen ade, jetzt wird’s herbstlich. Aber bevor es wieder bitterkalt wird, ist noch Spiel, Spaß und Freude angesagt. Aber wo gibt es eigentlich die besten Spielplätze im Raum Karlsruhe? Mithilfe der App "Spielplatztreff" verrät euch ka-news.de wo ihr die versteckten Schätze findet.

Was ist die Spielplatztreff-App?

Die Spielplatztreff-App ist im App Store für Samsung sowie Androide zum Download verfügbar. Wer sich diese nicht auf das Handy herunterladen möchte, hat die Möglichkeit über die offizielle Internetseite Suchanfragen zu starten. Und so funktioniert es:

Standort in der Suchleiste eingeben

Auf einer Karte werden Pinnnadeln angezeigt, die jeweils einen Spielplatz anzeigen. Nun könnt ihr heranzoomen und euren Stadtteil heraussuchen, klickt anschließend auf eine dieser Pinnadeln.

angezeigt, die jeweils einen Spielplatz anzeigen. Nun könnt ihr heranzoomen und euren Stadtteil heraussuchen, klickt anschließend auf eine dieser Pinnadeln. Unterhalb der Pinnnadeln wird ein Bild mit der Anzahl von Sternen und Bewertungen sowie die Adresse angezeigt. Wenn ihr erneut darauf klickt, wird eine Übersicht geöffnet. die ihr durchscrollen könnt.

In der Übersicht ist folgendes enthalten:

Die Adresse

Eine Route, die euch direkt zum Standort führt

Eine Kurzbeschreibung des Standortes

Eine Liste von Spielgeräten

Die Ausstattung

Der Ersteller

Innenstadt

Im Schlossgarten/Fasanengarten

Der Spielplatz liegt nur einen kurzen Fußmarsch vom Karlsruher Schloss entfernt. Dort ist "für jede Altersgruppe etwas dabei", wie eine Nutzerin der App schreibt. Insgesamt erhält der Platz fünf von fünf Sternen und gehört damit zu einem der beliebtesten Orten für Spiel und Spaß in der Karlsruher Innenstadt. Das Highlight: einige Male am Tag fährt die Schlossgartenbahn auf ihrer Strecke durch den Spielplatz.

Der Spielplatz im Schlosspark/Fasanenpark hat neben vielen Klettermöglichkeiten auch zahlreiche Schaukeln und eine große Wiese für kleine Fußballturniere. | Bild: Lea Lange

Adresse: Richard-Willstätter-Allee, 76131 Karlsruhe

Parkplatz: Waldparkplatz

Letzte Haltestelle: Durlacher Tor/KIT Campus Süd

Spielplätze in Karlsruhe: Für wen ist der Spielplatz geeignet?

Der Spielplatz ist für Kinder von 0 bis 14 Jahren geeignet.

Spielplätze in Karlsruhe: Welche Spielgeräte gibt es?

Klettergerät mit Rutsche

Rutsche

Schaukel

Kleinkinderschaukel

Nestschaukel

Sandfläche

Spielhaus

Wippe

Federwippgerät

Karussell

Seilbahn

Wackelbrücke

Kletterelement

Seilkletterpyramide

Balancier-Element

Reckstrange

Fußballtore

Tischtennisplatte

Wasserspiel/Matschanlage

Im Schlossgarten am See

Der Spielplatz im Schlossgarten am See erhält vier von fünf Sternen. Wer einen Tagesausflug in den Schlosspark plant, kann den Tag bei den Wasserspielen auf dem Marktplatz ausklingen lassen.

Der Spielplatz im Schlosspark am See befindet sich nur wenige GehMinuten vom Schloss entfernt. | Bild: Lea Lange

Adresse: Ahaweg, 76131 Karlsruhe

Parkplätze gibt es entlang der Willy Brandt-Allee

Letzte Haltestelle: Markplatz

Spielplätze in Karlsruhe: Für wen ist der Spielplatz geeignet?

Der Spielplatz ist für Kinder von Null bis 14 Jahren geeignet.

Spielplätze in Karlsruhe: Welche Spielgeräte gibt es?

Klettergerät mit Rutsche

Sandfläche

Spielhaus

Wippe

Seilkletterpyramide

Balancier-Element

Knielinger Allee/Moltkestraße

Der Spielplatz in der Nähe des Engländerplatzes liegt nur wenige Fußminuten vom Zentrum Karlsruhe entfernt und grenzt an eine Jugendherberge. Auch die Hochschule Karlsruhe (HKA) ist nicht weit vom Standort entfernt. Er erhält von den App-Nutzern 4 von 5 Sternen.

Der Spielplatz am Engländerplatz liegt direkt neben einer Jugendherberge und ist nicht weit von der Innenstadt entfernt. | Bild: Lea Lange

Adresse: Knielinger Allee/Engländerplatz, 76133 Karlsruhe

Parkplatz: Parkplätze gibt es entlang der Willy Brandt-Allee

Letzte Haltestelle: Kunstakademie/Hochschule

Spielplätze in Karlsruhe: Für wen ist der Spielplatz geeignet?

Der Spielplatz ist für Kinder zwischen Zwei und 14 Jahren geeignet.

Spielplätze in Karlsruhe: Welche Spielgeräte gibt es?

Klettergerät mit Rutsche

Doppelschaukel

Sandfläche

Spielhaus

Wippe

Federwippgerät

Dreh-Element

Karussell

Basketballkorb

Volleyballnetz

Fußballtore

Tischtennisplatte

Neureut

Ina-Seidel Spielplatz

Etwas versteckt zwischen den Wohnhäusern befindet sich der Ina-Seidel Spielplatz. Da die Anlage laut Beschreibung in einer verkehrsberuhigten Zone liegt, spielt es sich hier besonders sicher. Der Spielplatz erhält 5 von 5 Sternen.

Der Ina-Seidel Spielplatz liegt inmitten des Wohngebietes Neureut und hat vor allem für die Kleinen etwas zu bieten. | Bild: Lea Lange

Adresse: Ina-Seidel-Straße, 76149 Karlsruhe-Neureut

Parkplätze gibt es bei den Sporthallen des Gymnasiums

Letzte Haltestelle: Welschneureuter Straße

Spielplätze in Karlsruhe: Für wen ist der Spielplatz geeignet?

Der Spielplatz ist für Kinder zwischen Zwei und Sechs Jahren geeignet.

Spielplätze in Karlsruhe: Welche Spielgeräte gibt es?

Klettergerät mit Rutsche

Schaukel

Kleinkinderschaukel

Nestschaukel

Sandfläche

Wippe

Karussell

Kletterelement

Kletterwand

Hangelgerät

Wikinger Spielplatz

Erinnert euch der Wikinger Spielplatz in Neureut nicht an etwas? Na klar! "Wiki und die starken Männer"! Genau der richtige Ort für Kinder, um sich wie richtige Seefahrer zu fühlen. "Mal echt was Anderes und mit Liebe zum Detail", so das Fazit der Eltern. Insgesamt 4 von 5 Sternen.

Auf dem "Wikingerspielplatz" in Neureut werden Kinder zu kleine Piraten. | Bild: Lea Lange

Adresse: Helga-Seibert-Straße 23, 76149 Karlsruhe-Neureut

Parkplätze: Abraham-Lincoln-Allee

Letzte Haltestelle: Neureut Kirchfeld Fortuna (Busverbindung 73)

Spielplätze in Karlsruhe: Für wen ist der Spielplatz geeignet?

Der Spielplatz ist für Kinder zwischen Zwei und Sechs Jahren geeignet.

Spielplätze in Karlsruhe: Welche Spielgeräte gibt es?

Klettergerät mit Rutsche

Rutsche

Wippe

Wackelbrücke

Kletterelement

Seilkletterpyramide

Kletterwand

Hängematte

Durlach

Spielplatz im Schlossgarten

In der Nähe des Durlacher Schlossgartens können Kinder bis sechs Jahre auf dem Spielplatz Schlossgarten herumtollen und die letzten warmen Sonnenstrahlen genießen. "Viele Spielgeräte, auch für Kinder, die noch nicht so gut klettern können", ist einer der zahlreichen Kommentare in der Spielplatztreff-App. 4 von 5 Sternen

Der Spielplatz im Schlossgarten Durlach bietet vor allem für Kinder zwischen zwei und sechs Jahren jede Menge Abwechslung. | Bild: Lea Lange

Adresse: Badener Straße 27, 76227 Karlsruhe-Durlach

Parkplatz: Tiefgarage Weiherhof

Letzte Haltestelle: Durlach Schlossplatz

Spielplätze in Karlsruhe: Für wen ist der Spielplatz geeignet?

Der Spielplatz ist für Kinder zwischen zwei und sechs Jahren geeignet.

Spielplätze in Karlsruhe: Welche Spielgeräte gibt es?

Klettergerät mit Rutsche

Eine einzelne Rutsche

Schaukel

Sandfläche

Wippen

Dreh-Element

Kletterelement

Wackelbrücke

Spielplatz am Alten Friedhof

"Wir lieben ihn, weil er so vielfältige Möglichkeiten für die Kinder bietet" schreibt ein Nutzer. Der Spielplatz am Alten Friedhof wurde 2021 erweitert und wirkt "neu und hochwertig". Bei der Matschanlage können sich Kinder vor allem im Sommer so richtig austoben. Pluspunkt: Der Platz grenzt an ein großes Fußballfeld. Somit erhält der Spielplatz 4 von 5 Sternen.

Auf dem Spielplatz am Alten Friedhof gibt es eine Tischtennisplatte. Zudem sind für jede Altersklasse Spielgeräte aufgebaut. | Bild: Lea Lange

Adresse: Gärtnerstraße, 76227 Karlsruhe

Parkplatz: Gärtnerstraße

Letzte Haltestelle: Durlach Friedrichschule

Spielplätze in Karlsruhe: Für wen ist der Spielplatz geeignet?

Der Spielplatz ist für Kinder zwischen 2 und 6 Jahren geeignet.

Spielplätze in Karlsruhe: Welche Spielgeräte gibt es?

Klettergerät mit Rutsche

Rutsche

Doppelschaukel

Kleinkinderschaukel

Nestschaukel

Sandfläche

Spielhaus

Wippe

Kletterelement

Kletterwand

Tischtennisplatte

Wasserspiel/Matschanlage

Sonnendeck

Das "Sonnendeck" in Durlach versteckt sich zwischen den Wohnhäusern, bietet jedoch für Kletterer, Sandkastenbegeisterte oder Fußballer eine Abwechslung. Die App-Nutzer bewerten den Spielplatz mit 4 von 5 Sternen. Nachteil: Dem Spielplatz mangelt es an Schattenplätzen.

Der Spielplatz "Sonnendeck" in Durlach liegt ein bisschen versteckt, hat jedoch viel Abwechslung zu bieten. | Bild: Lea Lange

Adresse: Paul-Klee-Straße, 76227 Karlsruhe

Entlang der Carl-Hofer-Straße gibt es Parkplätze

Letzte Haltestelle: Ernst-Barlach-Straße

Spielplätze in Karlsruhe: Für wen ist der Spielplatz geeignet?

Der Spielplatz ist für Kinder von 0 bis 14 Jahren geeignet.

Spielplätze in Karlsruhe: Welche Spielgeräte gibt es?