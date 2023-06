Karlsruhe vor 1 Stunde

"Das ist kein echter Radschnellweg": ADFC ruft zur Fahrrad-Demo entlang der B36 auf

Zwischen Karlsruhe und Rastatt soll ein Radschnellweg entstehen. Doch den ADFC Karlsruhe überzeugt die vom Regierungspräsidium favorisierte Route nicht. "Zu unsicher", findet der Verband. Ein "echter" Radschnellweg soll her, dafür wird am Samstag, 24. Juni, per Fahrrad-Demo protestiert.