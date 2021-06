vor 55 Minuten Lars Notararigo Karlsruhe Theater-Flair statt Fest-Feierei: In der Karlsruher Klotze eröffnet ein Theaterzelt

Nach zweieinhalb Jahreszeiten Corona-Wartezeit liegt endlich wieder Kultur in der Karlsruher Luft - in der freien Luft, um genau zu sein: Wo sich sonst Das Fest-Fans tummeln, gastiert bis Anfang August ein Theaterzelt in der Günther-Klotz-Anlage - und auch danach soll der Freilicht-Bühne noch ein Nutzen zukommen.