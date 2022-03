vor 2 Stunden Karlsruhe Das Fest 2022 soll stattfinden: Datum und Ticketverkauf sind festgelegt

Die fallenden Corona-Regeln bedeuten auch neue Hoffnung für die Festival-Saison - beispielsweise in Bezug auf Das Fest an der Günter-Klotz-Anlage. Mitte Juli 2022 soll das Event nach zwei Jahren wieder in vollem Ausmaß stattfinden, wie die Karlsruher Marketing und Event GmbH (KME) bestätigt. Ein Ticketverkauf sei bereits in Planung und auch die Tickets der festivallosen Vorjahre seien rückerstattbar.