vor 3 Stunden Carsten Kitter Karlsruhe Corona-Absage, die Zweite! "Das Fest" findet 2021 erneut nicht statt

Die Veranstaltung "Das Fest" in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage wird 2021 nicht stattfinden. Das verkünden die Organisatoren am Mittwoch in ihren sozialen Kanälen und auf ihrer Website. Damit fällt die Open-Air-Veranstaltung wie schon 2020 erneut der Corona-Pandemie zum Opfer.