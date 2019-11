Am kommenden Montag, 25. November, um 19.30 Uhr, steigt das Preview-Special von Das Fest 2020. Mit dem Kick-off beginnt der Countdown für die nächste Ausgabe im kommenden Jahr, außerdem werden die ersten Acts für das Kult-Festival bekannt gegeben. Das gibt die Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) in einer Pressemitteilung bekannt.

Wer wird den Mount Klotz im kommenden Jahr zum Beben bringen? Bis zu Das Fest 2020 ist es zwar noch ein wenig hin, allerdings wird es für diese Frage am Montag bereits erste Antworten geben. Das Preview-Special wird laut Veranstalter im Kundenzentrum der Sparkasse am Europaplatz über die Bühne gehen. "Obendrein gibt's noch Live-Musik eines Acts von Das Fest 2020", schreiben die Macher weiter.

Bereits einen Tag später, am Dienstag, 26. November, startet der Vorverkauf der Eintrittskarten. An knapp 40 Verkaufsstellen können die Fest-Fans Tickets kaufen, aber auch online gibt es ein Kontingent der begehrten Karten. Bestimmt wird auch in diesem Jahr die 36. Ausgabe vom Fest schnell ausverkauft sein - auch wenn erst wenige Bands bekanntgegeben werden.

ka-news.de verlost 3x2 Karten für das Preview-Special am Montag.

Das Fest 2019: Impressionen, Samstag Alle Bilder