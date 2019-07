21.07.2019 16:15 Karlsruhe Über 250.000 Besucher in der Karlsruher Klotze: "Wenn man sieht, wie viele Besucher das sind, ist das absolut friedlich."

Laut und sonnenheiß, schauernass und friedlich: Das Fest begeistert einmal mehr gut 250.000 Gästen an drei Tagen. Polizei und Rettungskräfte konnten es entspannt angehen. Martin Wacker weiß um den rücksichtsvollen Umgang in der Menschenmenge rund um den Mount Klotz: "Da haben wir eine Ausnahmestellung, was aber auch daran liegt, dass die Karlsruher ihr Fest lieben!"