vor 2 Stunden Lena Kube Karlsruhe Sie markieren das Fest-Finale: PxP Allstars-Sänger Fetsum im Video-Interview: "Wir hoffen, die Menschen mit unserer Musik erreichen zu können!"

Lange wurde gemunkelt und spekuliert, nun ist es endlich bekannt: Am Sonntagabend werden die "Peace x Peace Allstars" in der Günther-Klotz-Anlage auf der Bühne stehen. Als Benefizkonzert gestartet, traten schon zahlreiche bekannte Künstler für "Peace x Peace" auf. Nun sind sie auch bei Das Fest in Karlsruhe zu Gast. ka-news.de hat im Video mit Künstler Fetsum über die Allstars und ihren anstehenden Auftritt in der Klotze gesprochen.