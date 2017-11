Am Tag nach dem offiziellen Vorverkaufsstart für die Karten von Das Fest 2018 ist der Großteil bereits vergriffen! Das berichten die Verantwortlichen in einer Pressemeldung.

Rund 100.000 Das Fest-Tickets sind bislang verkauft – in knapp zwei Tagen. Bereits zum offiziellen Start am Dienstag hatten sich lange Schlangen vor den Verkaufsstellen gebildet. Erst am Montag hatten die Das Fest-Macher erste Acts bekannt gegeben: Vom 20. bis 22. Juli 2018 werden unter anderem Simple Minds, Bosse, Von Wegen Liesbeth und Losamol am Mount Klotz spielen. Insgesamt gingen rund 130.000 Tickets in den überwiegend regionalen Verkauf.

Aktuell gibt es noch Tickets an der Das Fest-Weihnachtshütte sowie an einigen wenigen Verkaufsstellen. Auch Online sind noch einige Tickets verfügbar. "Auf der Das Fest-Webseite gibt es immer aktuell die Übersicht über die Ticketverfügbarkeit an den verschiedenen Vorverkaufsstellen", heißt es in der Pressemeldung weiter.