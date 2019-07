Das Fest in Karlsruhe ist vor allem auch für Familien ein Anlaufpunkt. In der Günther-Klotz-Anlage tummelten sich viele Eltern mit ihren Kindern und verbrachten bei schönstem Wetter, wenn auch mit einigen wenigen Regenpausen, ihr Wochenende. ka-news.de hat sich abseits vom Trubel ein wenig umgeschaut.

Auf der großen Bühne am Mount Klotz begeisterten unter anderem Max Giesinger, Fettes Brot und Grossstadtgeflüster die Massen. Doch der Hügelbereich macht nur etwa ein Drittel des gesamten Das Fest-Areals aus. In der gesamten Günther-Klotz-Anlage wird den Menschen - vor allem Familien - viel geboten.

Auch Peter und Nadine Bolch sind mit ihren beiden Söhnen regelmäßige Gäste beim Fest. "Wir treffen hier immer Freunde und die Kinder können basteln und spielen", sagt Peter Bolch im Gespräch mit ka-news.de. Wenn die Kinder dann ihren Spaß hatten, geht es mit der gesamten Familie zur Hauptbühne. "Es ist sehr angenehm hier, auch wenn man die Kids dabei hat", so Nadine Bolch.

Ein Familienausflug zum Karlsruher Kult-Festival könnte auch eine Bootstour auf dem Ruderbootsee beinhalten. Auf 15 kleinen Schiffen können die Besucher eine 25-minütige Reise über das Wasser machen. Herr der Boote ist Mussie Woldemariam. Seit 2011 kümmert sich fast jeden Tag darum, dass die Menschen auf dem See schippern können - bei Das Fest herrscht natürlich Hochbetrieb. "Das Wochenende ist der Höhepunkt im Jahr. Über 1.000 Passagiere am Tag nutzen an diesem Wochenende das Angebot", so Woldemariam.

Mit dem Paddelboot über den See

Diese rudern dann quer über das Wasser - ein beliebtes Ziel ist ein kleines Versteck hinter einer Insel. "Diese Ecke ist der 'Lovers Corner'. Alle verliebten Pärchen steuern dieses Eck an", schmunzelt Mussie Woldemariam. Sobald er abends Feierabend macht, geht es für ihn auch zur Musik. "Ich gehe abends dann ganz gerne noch an die DJ-Bühne", sagt er.

Ebenfalls ein beliebter Anlaufpunkt ist das Kreativdorf. An bunten Ständen können auf dem kleinen Flohmarkt die unterschiedlichsten Schmuckstücke gekauft werden. Einen Stand betreibt Sophia Ehrfeld zusammen mit ihrer Mutter Judith. Die beiden Durlacherinnen sind in diesem Jahr das erste Mal im Kreativdorf dabei. "Ich komme jedes Jahr als Besucher und jetzt bin ich eben auch mal ein Teil vom Fest", so Sophia Ehrfeld lachend im Gespräch mit ka-news.de.

"Eine fantastische Atmosphäre" auf dem Festival

Ihren Teil tragen sie und ihre Mutter in Form von kleinen selbstgemachten Taschen bei. In aufwendiger Handarbeit können die Besucher die Taschen in den verschiedenen Farben erwerben. Es entstehen dabei viele nette Gespräche mit den Besuchern. "Es ist einfach eine fantastische Atmosphäre hier", schwärmt die Durlacherin, die gemeinsam mit ihrer Mutter unter dem Namen "Goldstück" Karlsruhe ihre Designs anbietet.