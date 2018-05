Das Karlsruher Festival-Highlight rückt näher. In rund zwei Monaten wird in der Günther-Klotz-Anlage bei "Das Fest" wieder gefeiert. Jetzt haben die Veranstalter weitere Acts bekannt gegeben, die auf der Hauptbühne performen werden. Um den Hauptact für Samstagabend machen die Veranstalter aber noch ein großes Geheimnis.

Die "Das Fest"-Macher haben heute einige Katzen aus dem Sack gelassen und machen das Line-Up auf der Hauptbühne fast komplett. Lucky Chops, Gurr, Tonbandgerät sowie Bukahara werden vom 20. bis 22. Juli bei "Das Fest" auf der Hauptbühne mit dabei sein. Freuen können sich Besucher am Samstag auf die Local Acts, Electric Bush Project, Modeste und Airwood. Tonbandgerät und Bukahara machen dann das Sonntags-Line-Up komplett.

Im vergangenen Jahr war das fünfköpfige New Yorker Blasorchester Lucky Chops bereits in der Fächerstadt zu Gast. Damals spielte die Band auf dem Karlsruher Zeltival. Samstags ab 17.30 Uhr soll die Band, die durch Youtube ihren Durchbruch feierte, die Hauptbühne rocken. Zuvor sollen Gurr den Fest-Besuchern einheizen. Mit ihrer wilden "In Your Face"-Rock'n'Roll-Liveshow begeisterten Gurr schon beim Eurosonic, beim SXSW und beim Great Escape Festival. In diesem Sommer werden sie auf beim "Fest" aufschlagen.

Vielfältige Musikstile an drei Tagen auf der Hauptbühne

Als Gewinner des "New Bands Festivals 2017" kommt die Alternative-Rockband Modeste, die sich Nerog-Musikstil auf die Fahne geschrieben haben. Sie sollen ab Samstag, 13.50 Uhr, auf der Hauptbühne performen. Im Sommer 2018 wollen die vier erstmals mit deutschsprachigen Songs im Gepäck unterwegs sein.

Den Auftakt am FEST-Samstag auf der Hauptbühne macht um 13 Uhr das "electric bush project". Schwebende Gitarrenklänge, analoge Synthesizer, Drum’n’Bass, treibende Beats und tragende Gesangsmelodien zeichnen den Musikstil des Projekts von Gitarrist Matthias Steuert und Singer/Songwriter Johannes Neu aus. Der Vormittag auf der Hauptbühne steht im Zeichen der Klassik sowie dem ausführlichen "Das Fest"-Frühstück.

Samstag-Hauptact bleibt noch offen

Ab 15 Uhr geht es auf der Hauptbühne mit der Jazz-Formation Ibrahim Electric weiter. Tonbandgerät ist eine Formation junger Künstler aus Hamburg. Die Bandgeschichte nahm ihren Lauf als beiden Schwestern Sophia und Isa waren auf die Suche nach einem geeigneten Gesangskandidaten für eine eigene Band waren. Der ebenfalls aus Hamburg stammende Ole Specht machte das Rennen, und mit dem Schulfreund Jakob Sudau war die Combo komplett. 2018 erscheint nun das dritte Album der Band, die mit zahlreichen Newcomer-Preisen ausgezeichnet wurden.

Von der Café- auf die Hauptbühne: So schnell ging es für die Band Bukahara. Ab 17.45 Uhr werden die vier Musiker auf der Hauptbühne erwartet. Die Musikrichtung der Band lässt sich irgendwo zwischen Gipsy, Reggae und Balkan-Sound ansiedeln. Auf welchen Top-Act sich die Fest-Besucher am Samstagabend freuen können, wollten die Veranstalter noch nicht bekannt geben.