vor 45 Minuten Karlsruhe Mit der Bahn zu Das Fest: VBK setzen am Festival-Wochenende zusätzliche Züge ein

Am kommenden Wochenende verwandelt sich die Günther-Klotz-Anlage wieder für drei Tage in ein Open-Air-Festival-Gelände, denn Das Fest steht in seiner 35. Auflage in den Startlöchern. Um schnell und entspannt zu den Auftritten von Kettcar, Fettes Brot und Co. zu kommen, setzen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) zusätzliche Bahnen an den Festivaltagen ein. Zudem können Fest-Ticketbesitzer ihre Karte für eine Hin- und Rückfahrt im KVV-Gebiet nutzen.