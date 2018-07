vor 6 Stunden Karlsruhe Karlsruhe rockt den Hügel: Riesen Andrang beim "Fest"

Badener sind nicht aus Zucker: Trotz starker Regenschauer am Samstag hat Das Fest in Karlsruhe einen Riesenansturm erlebt. Zehntausende Besucher sorgten nach Veranstalterangaben am Sonntag im freien Bereich für einen Andrang wie nie zuvor. Nachdem bereits in der vergangenen Woche rund 40.000 Menschen das Vorfest besucht hatten, waren am Freitag rund 55.000 Musikfreunde auf dem Gelände.