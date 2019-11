Heute morgen war an vielen Orten in Karlsruhe Ausnahmezustand - der Ticketvorverkauf für das Fest hat begonnen. Die ersten, hartgesottenen Fans standen heute Morgen stundenlang in der Kälte und im Nieselregen, um eines der begehrten Tickets zu ergattern. Ein Rundgang durch die Stadt, an diesem besonderen Dienstagmorgen.

Noch 242 Tage ist es hin, bis sich die Günther-Klotz-Anlage erneut in ein Festivalgelände verwandelt. Doch schon heute stellt Das Fest die Fächerstadt auf den Kopf. Überall in der Stadt bilden sich in den Morgenstunden immer länger werdende Menschenschlangen. Ob Alt oder Jung, mit Kinderwagen oder Hund im Gepäck - viele Karlsruher möchten an diesem Tag nichts anderes, als eines der begehrten Tickets in den Händen zu halten.

8 Uhr in Mühlburg: Autofahrer wundern sich

Los geht der Rundgang durch das morgendliche Karlsruhe um kurz vor 8 Uhr in Mühlburg. Während der ein oder andere noch verschlafen den Rolladen hochzieht, stehen hier schon über 50 Meschen in Reih' und Glied und warten, dass die Sparkasse um halb neuen ihre Türen öffnet. Die kleine Filiale ist einer der Vorverkaufsstellen für Das Fest.

Bei den vorbeifahrenden und an der Ampel stehenden Autofahrern lässt sich der ein oder andere verwunderte Blick erkennen. Letztendlich kurbelt einer das Fenster hinunter und ruft den Wartenden zu: "Gibt's hier was umsonst?" Dann zeigt die Ampel grün, seine Frage ob dem großen Ansturm auf die Sparkasse bleibt unbeantwortet.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Das Fest 2020: Revolverheld, Erwin & Edwin und Kammerakademie Karlsruhe kommen

Eine der Wartenden ist Anna, sie ist Ende 20 und geht schon seit ihrer Kindheit regelmäßig auf das Festival. "Ich war schon vor 8 Uhr hier, denn letztes Jahr war nach einer Stunde schon alles ausverkauft", sagt sie im Gespräch mit ka-news.de. "Ich wusste, hier muss man schnell sein!"

Doch das ist noch nichts: An einer Vorverkaufsstelle in Ettlingen warten die Fest-Fans schon seit 6.30 Uhr darauf, dass es mit dem Verkauf endlich losgeht.

8.15 Uhr am Europaplatz: Die Sparkasse ist begehrt

Auch vor der Sparkasse am Europaplatz tummeln sich die Fest-Fans. Noch eine Viertelstunde, dann ist es so weit und die ersten Tickets gehen hier über die Theke. Mittlerweile hat es angefangen zu regnen, doch das lässt die Stimmung nicht trüben. Fast niemand ist heute hier, um Geld abzugehen, doch einer in der Schlange ruft: "Bald gibt es kein Geld mehr!" - seine Mit-Wartenden schmunzeln.

8.30 Uhr am Marktplatz: Gleich geht es los!

Die Sparkasse am Marktplatz ist an diesem Morgen wohl Spitzenreiter, wenn es um die längste Ticket-Schlange geht. Da auf dem Marktplatz selbst - der Baustelle sei dank - keinen Platz zum anstehen gibt, schlängelt sich die Menschenkette eng an der Fassade entlang und biegt in die Zähringerstraße ab.

Diejenigen, die ganz vorne stehen, haben es am gemütlichsten: Sie können in der Filiale stehen und müssen nicht - wie die meisten - draußen in der Kälte warten. Fast ganz vorne, quasi auf der Pole-Position für den Ticket-Startschuss, stehen Iris und Ralf Liefen. Rund eine dreiviertel Stunde vor dem Öffnen der Vorverkaufsstelle waren sie bereits vor Ort, um einen der vorderen Plätze zu ergattern.

Die beiden waren schon unzählige Male bei Das Fest, "ach, eigentlich fast immer", antwortet Iris Liefen mit einem Augenzwinkern auf die Frage, ob sie ihre Fest-Besuche noch zählen kann. Das besondere an dem Karlsruher Festival sei die Atmosphäre und die Tradition. "Früher, als wir Studenten waren, sind alle Freunde bei uns zu Hause eingefallen, heute ist es natürlich etwas anderes - Das Fest hat einfach so viele Facetten."

8.45 Uhr in der Kaiserstraße: Ruhe vor dem Sturm?

Während in den Sparkassen schon die ersten Tickets die Besitzer wechseln, ist es beim "Schaufenster Karlsruhe" in der Kaiserstraße noch relativ ruhig. Hier geht es erst um halb zehn los, doch die ersten warten bereits jetzt vor der Türe. Aus welchem Grund stehen die Menschen hier an einem Dienstagmorgen so lange in der Kälte?

"Es ist so ein schönes Geschenk für meine Kinder, die alle berufstätig sind", sagt Renate. "Wenn ich ihnen Tickets vom Fest schenke, freuen sie sich sehr." Damit die Menschen geordnet anstehen, weisen Bauzäune und rote Absperrbänder einen Slalomkurs. Doch dieser ist, rund eine halbe Stunde vor dem Öffnen der Vorverkaufsstelle - man wundert sich fast - noch nicht einmal bis zur Hälfte gefüllt.

11.30 Uhr: Die ersten Stellen sind ausverkauft

Ein Blick auf die Fest-Website verrät: Noch am Morgen waren die ersten Stellen ausverkauft. So gibt es beim Volkswagen Zentrum Karlsruhe schon jetzt kein einziges Ticket mehr, bei der Brauerei Hoepfner und der BGV sind die Tage Freitag und Samstag bereits ausverkauft. Doch noch sieht es für die Fans des Kult-Festivals gut aus: An alle anderen Vorverkaufsstellen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch Tickets verfügbar.

"Die Tickets gingen weg wie heiße Semmeln", sagt Phillip Schätzle, Pressesprecher der Karlsruhe Marketing und Event GmbH. Auch online - hier seien die Tage Freitag und Samstag bereits ausverkauft. "Meiner Einschätzung nach wird es auch morgen noch Tickets geben - zumindest bei unserer offiziellen Vorverkaufsstelle, dem Schaufenster Karlsruhe", sagt Schätzle im Gespräch mit ka-news.de.