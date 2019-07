vor 1 Stunde Karlsruhe Fulminanter Fest-Auftakt: 65.000 Besucher feiern friedlich Karlsruher Kult-Festival

Das Open-Air-Spektakel "Das Fest" in Karlsruhe ist am Freitagabend weitgehend friedlich gestartet. Rund 65.000 Besucher drängten sich nach Polizeiangaben auf dem Gelände in der Günther-Klotz-Anlage. Es sei nichts Außergewöhnliches passiert, so ein Sprecher. Die Veranstalter zeigten sich zufrieden mit dem Start. Auf der Hauptbühne standen Auftritte von Faber, Kettcar und Gentleman auf dem Programm. Am Samstag werden unter anderem Max Giesinger - Wahl-Hamburger aus dem nahen Waldbronn - und die Rapper von Fettes Brot den Hügel der Günther-Klotz-Anlage rocken.