Rund 250.000 Besucher, 60 Aufbau-Helfer, 104 Musikacts, Shows und Aktionen sowie 64 Essens- und Getränkestände - Das Fest hat in den vergangenen 34 Jahren ein beachtliches Ausmaß angenommen. Grund genug, einmal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen: Wie viele Kilometer Stromkabel werden auf dem Gelände der Klotze verlegt? Wie viele Getränkekisten stehen bereit? Und wie viel wiegt eigentlich das gesamte tontechnische Equipment? Ratet mit - in unserem ka-news.de-Fest-Quiz!

Es ist das Wochenende im Jahr, dem viele Karlsruher lange entgegenfiebern: das Fest-Wochenende. Nicht wenige Besucher sind schon seit Jahren oder sogar Jahrzehnten mit am Start, wenn sich die Anlage rund um den Mount Klotz alljährlich zu einer Open-Air-Partymeile verwandelt. Doch wie gut kennen die eingefleischten Fest-Gänger ihr Festival wirklich? Stellt euer (unnützes) Wissen in unserem Quiz auf die Probe - so kommt beim Small-Talk zwischen den Hauptacts bestimmt keine Langeweile mehr auf: