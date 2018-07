vor 35 Minuten Karlsruhe Das Fest in Karlsruhe: 50 Helfer für den Aufbau und die Arbeiten dauern bis "kurz vor knapp"

In drei Wochen geht Das Fest los. Bereits seit einer Woche stehen in der Günther-Klotz-Anlage Zelte, große Metallgerüste und Container, Leitungen sind quer durch den Park verlegt. Sie verwandeln sich bald in Bühnen, Theken und Terrassen. Bauleiter Sebastian Wahl hat mit ka-news über die letzten Schritte des Aufbaus gesprochen.