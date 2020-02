vor 27 Minuten Karlsruhe Das Fest-Fans aufgepasst: Am Samstag werden neue Musik-Acts veröffentlicht!

Jedes Jahr im Sommer verwandelt sich die Karlsruher Günther-Klotz-Anlage für mehrere Tage in ein Festivalgelände. 2020 ist es am Wochenende des 24. bis 26 Juli so weit: Das Fest wird die Stadt auf Trab halten. Doch wer wird in diesem Sommer auf der Bühne stehen? Das-Fest-Liebhaber dürfen schon jetzt anfangen mitzufiebern: Am Samstag werden die nächsten Acts bekannt gegeben.