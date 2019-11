Drei Tage nach dem Vorverkaufsstart war es soweit: Die Samstags-Tickets für Das Fest 2020 sind seit Donnerstag ausverkauft! Auch bei den Karten für Freitag wird es knapp - sie sind nur noch an ausgewählten Vorverkaufsstellen zu haben.

Online und an vielen Vorverkaufsstellen gibt es keine Tickets mehr für Samstag - oder Freitag. Am Montagabend hatten die Veranstalter erste Künstler für das Fest in der Günther-Klotz-Anlage bekannt gegeben, doch zahlreiche Headliner für das Line up stehen noch aus. Im vergangenen Jahr standen Musikgrößen wie Grossstadtgeflüster, Max Giesinger und Fettes Brot auf der Bühne.

Schon zum Start des Vorverkaufs am Dienstagmorgen kam an vielen Orten in Karlsruhe "Ticket-Mania" auf - wer Tickets wollte, musste eine lange Wartezeit in der Schlange in Kauf nehmen. An manchen Orten waren die begehrten Karten für das Familienfest vom 24. bis 26. Juli 2020 noch am selben Tag vergriffen.

Für den Freitag, an dem Revolverheld als Top-Act auftreten werden, und den Sonntag sind noch an einigen Stellen Tickets erhältlich:

Sparkasse Kundenzentrum Europaplatz FR + SA ausverkauft Kaiserstraße 223 76133 Karlsruhe Sparkasse Marktplatz Karlsruhe SA ausverkauft Karl-Friedrich-Straße 8 76133 Karlsruhe Sparkasse Oberreut Ausverkauft! Otto-Wels-Straße 23 76189 Karlsruhe Sparkasse Philippsburg SA ausverkauft Söternstraße 2 76661 Philippsburg Sparkasse Malsch SA ausverkauft Adlerstraße 50 76316 Malsch Sparkasse Graben-Neudorf FR + SA ausverkauft Hauptstraße 16 76676 Graben-Neudorf Sparkasse Durlach FR + SA ausverkauft Pfinztalstraße 61 76227 Durlach Sparkasse Forchheim FR + SA ausverkauft Karlsruher Straße 38 76287 Rheinstetten Sparkasse Oststadt FR + SA ausverkauft Georg-Friedrich-Straße 3 76131 Karlsruhe Sparkasse Berghausen FR + SA ausverkauft Brückstraße 7 76327 Pfinztal Sparkasse Marktplatz Ettlingen FR + SA ausverkauft Marktplatz 1 76275 Ettlingen Sparkasse Eggenstein-Leopoldshafen FR + SA ausverkauft Hauptstraße 33 76344 Eggenstein-Leopoldshafen Sparkasse Langensteinbach FR + SA ausverkauft Hirtenstraße 43 76307 Karlsbad Sparkasse Rüppurr Ausverkauft! Tulpenstraße 4 76199 Karlsruhe Sparkasse Mühlburg Ausverkauft! Rheinstraße 5-7 76185 Karlsruhe BNN Ettlingen FR + SA ausverkauft Martinsgasse 8 76275 Ettlingen BNN Karlsruhe FR + SA ausverkauft Lammstraße 1-5 76133 Karlsruhe BNN Verlagshaus Neureut Ausverkauft! Linkenheimer Landstraße 133 76149 Karlsruhe BNN Bretten FR + SA ausverkauft Melanchthonstraße 43 75015 Bretten BNN Pforzheim FR + SA ausverkauft Westliche Karl-Friedrich-Straße 24 75172 Pforzheim BNN Bruchsal FR + SA ausverkauft Friedrichstraße 6 76646 Bruchsal BNN Rastatt FR + SA ausverkauft Kaiserstraße 32 76437 Rastatt BNN Gaggenau FR + SA ausverkauft Hauptstraße 36 76571 Gaggenau BNN Baden-Baden FR + SA ausverkauft Wilhelmstraße 4 76530 Baden-Baden BNN Achern FR + SA ausverkauft Kirchstraße 6-8 77855 Achern BNN Bühl FR + SA ausverkauft Franz-Conrad-Straße 4 77815 Bühl Sparkasse Pforzheim Calw Kartenbüro Schmuckwelten FR + SA ausverkauft Poststraße 3 75172 Pforzheim BGV-Hauptgebäude Ausverkauft! Durlacher Allee 56 76131 Karlsruhe Volkswagen Zentrum Karlsruhe Ausverkauft! Gottesauer Straße 6 76131 Karlsruhe Rock Shop Musikhaus Ausverkauft! Am Sandfeld 21 76149 Karlsruhe Wohn Design FR + SA ausverkauft Unterreut 7 76135 Karlsruhe ETTLI Kaffee Filiale Ettlingen FR + SA ausverkauft Leopoldstraße 30 76275 Ettlingen Musikhaus Schlaile Ausverkauft! Kaiserstraße 175 76133 Karlsruhe Ticket Forum in der Postgalerie FR + SA ausverkauft Kaiserstr. 217 76133 Karlsruhe Jubez Café FR + SA ausverkauft Kronenplatz 1 76133 Karlsruhe Schaufenster Karlsruhe SA ausverkauft Kaiserstraße 72 bis 74 76137 Karlsruhe Privatbrauerei Hoepfner GmbH FR + SA ausverkauft Haid-und-Neu-Straße 18 76131 Karlsruhe Tickets Online FR+SA ausverkauft

Den aktuellen Stand beim Ausverkauf gibt es auf der DasFest-Seite: http://www.dasfest.de/432-0-Tickets_2018.html

