Heute Abend werden die ersten Bands für Das Fest 2018 bekannt gegeben. In einer exklusiven Preview für Partner und Freunde werden die Fest-Veranstalter einen Vorgeschmack auf das Programm 2018 geben und erste Bandnamen nennen.

Am Dienstag, 28. November, startet der Kartenvorverkauf für Das Fest 2018. Erstmals werden die Karten pro Tag für den kostenpflichtigen Hügelbereich zehn Euro kosten. Die Tageskarten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf dem Christkindlesmarkt am Stand von "Das Fest" erhältlich.

Wer wird 2018 auf Das Fest spielen?