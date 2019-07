Das Fest startet in zwei Tagen - die Tickets für Freitag und Samstag sind schon lange ausverkauft. Wer jetzt noch in den Hügelbereich zur Hauptbühne möchte, bleibt die Hoffnung auf spontane Ticketkäufe vor dem Festeingang oder auf anderen Tauschplattformen. Aber sind diese Verkäufe zulässig oder mache ich mich strafbar, woran erkenne ich, ob ich wirklich ein echtes, gültiges Ticket kaufe und welche Rolle spielt die diesjährige Personalisierung der Tickets?

Die Fest-Macher sind auch in diesem Jahr rigoros gegen Schwarzmarkt-Verkäufer vorgegangen - mehrere hundert Abmahnungen und Unterlassungserklärungen hat es von den Veranstaltern gegen illegale Ticketverkäufer gegeben. Zwei Prozesse werden geführt, einer davon liegt aktuell beim Landgericht Karlsruhe gegen den Großanbieter "Viagogo".

"Es ist personal- und kostenintensiv", sagt Fest-Chef Martin Wacker bei der letzten Pressekonferenz am Mittwoch zum Kampf gegen den Schwarzmarkt, "aber wenn wir nicht dagegen vorgehen, verlieren wir unseren Familiencharakter - und um diesen kämpfen wir."

Der kostenpflichtige Hügelbereich, wo die Hauptbühne steht, macht lediglich 30 Prozent des gesamten Fest-Angebots aus. Drei weitere Bühnen sowie sportliche und kulturelle Angebote sind auf dem Gelände der Günther-Klotz-Anlage kostenfrei zugänglich.

Dennoch ziehen natürlich die Haupt-Acts wie Fettes Brot, Kettcar, Gentleman oder Grossstadtgeflüster - nur um einige zu nennen - viele Musikfans an. Wer sich nicht frühzeitig seine Karte gesichert hat, kann darauf hoffen, vor dem Eingang noch eine zu ergattern: Entweder durch Weitergabe und Ticket-Sharing (wenn nur ein bestimmter Act interessiert) oder durch Privat-Kauf.

Ticketverkauf - ist das legal?

Der Ticket(ver)kauf ist dabei legal - sofern er nicht zu überhöhten Preisen geschieht. Der Weiterverkauf von Tickets zu überhöhten Preisen nach den AGB von Das Fest verboten, diesen stimmt man mit dem Kauf der Tickets zu.

Das heißt: Wird das Ticket vor dem Einlass (oder an anderer Stelle) zum Originalpreis von zehn Euro pro Karte weiterverkauft, ist das kein Problem und legal. Selbst wenn auf dem Namensfeld beim Kauf bereits etwas eingetragen ist - oder das Ticket weitergegeben wird.

Welche Rolle spielt die Personalisierung?

"Die Ticket-Weitergabe ist weiterhin möglich", sagt Sven Varsek aus dem Fest-Team, "wichtig ist, dass beim Einlass der Name der Person auf dem Ticket steht, welche auch auf das Gelände geht." Der Vorgängername darf durchgestrichen und der eigene Name darunter geschrieben sein - "das kann auch zwei- oder dreimal erfolgen", sagt Varsek. "Wenn vorher Lieschen Müller auf dem Ticket stand, streicht man das durch und schreibt Max Mustermann darauf", so das fiktive Beispiel.

Für eine mögliche Überprüfung an der Eingangskontrolle sollte der Ticket-Inhaber einen Identitätsnachweis erbringen können - sprich Personalausweis oder Führerschein dabei haben.

Wie erkenne ich, dass ich kein gefälschtes Ticket kaufe?

Ganz auszuschließen sind Ticket-Fälschungen nicht - es gibt allerdings einige Indikatoren, die die Wahrscheinlichkeit, ein echtes Ticket zu erwerben, erhöhen: Kaufen Sie nicht online, sondern lieber persönlich. Das heißt: Wer vor dem Einlass sein Ticket verkauft, hat in der Regel ein Originales im Angebot - hier stehen oftmals Tickets zum Verkauf, die durch kurzfristige Verhinderungen (Arbeit, Krankheit, und so weiter) nicht genutzt werden.

Ein weiteres Indiz ist ein Ticket, das mehr als zehn Euro kostet - hier handelt der Verkäufer wider den AGB und kann vom Fest ausgeschlossen und zu Schadensersatz verpflichtet werden (siehe oben). Jedes Ticket hat eine einzigartige Nummer und einen einzigartigen QR-Code - ist das Ticket einmal "gescannt", wird der erneute Einlass verweigert. Jedes Ticket wird beim Verlassen des Hügelbereichs erneut gescannt - und ist so zum Wiedereinlass berechtigt.

Karten für Sonntag noch offiziell erhältlich

Insbesondere online erworbene, print-at-home-Tickets sind anfälliger für kriminelle Energien: Das gleiche Ticket kann theoretisch mehrmals ausgedruckt und verkauft werden - besser beraten ist, wer sich ein Hardticket erwirbt. Oder am besten gleich zusammen mit dem Ticket-Verkäufer durch den Einlass geht.

Wer am Sonntag auf Das Fest möchte, der kann sich noch Karten im offiziellen Verkauf besorgen: Diese gibt es beim Info-Stand auf dem Vor-Fest, am Ticketschalter der Europahalle und online beim Ticketportal Eventim.

